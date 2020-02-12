В "Киевгорстрое" рассказали, когда им передадут первые 6 недостроев "Укрбуда"

В холдинговой компании "Киевгорстрой" ожидают окончания передачи в управление первых 6 жилых комплексов компании "Укрбуд" до конца февраля.

Об этом заявил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, передает пресс-служба компании.

"В ближайшие две недели планируем принять в управление первые шесть объектов. С другими ведется ежедневная рутинная работа.

Честно сказать, процессы оказались более сложными, чем ожидалось. Где владелец земли вообще не знал, что "Укрбуд" передает проект нам. Где долго не могли подписать первичные документы, где долго разбирались с квартирами", - рассказал Кушнир.

"Нам надо понять, сколько денег нужно потратить на достройку каждого объекта. Есть такие, которые "Укрбуд" уже продавал, но еще не строил, они наиболее неоднозначны.

Параллельно ведем переговоры с Государственным ипотечным учреждением о финансовой помощи, работаем над освобождением проектов "Укрбуда" от уплаты паевого участия и снятием арестов с участков, где есть такие проблемы. В общем, все в процессе", - добавил он.

По его словам, по большей части объектов заканчивается инвентаризация.

"Хочу попросить инвесторов "Укрбуда", которые платят рассрочку, делать это исключительно через банк.

Как оказалось, "Укрбуд" практиковал оплату наличными в своей кассе, чего делать, по моему мнению, категорически нельзя. Поэтому сейчас нас заваливают вопросами, как и кому платить", - обратился к инвесторам "Укрбуда" президент компании "Киевгорстрой".

По его словам, работа с объектами "Укрбуда" идет параллельно с работой компании над своими собственными проектами.

Напоминаем:

12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".

Ранее журналисты ЭП объездили все стройплощадки жилых комплексов, которые строятся под брендом "Укрбуд Девелопмент".

По состоянию на ноябрь строительные работы на большинстве ЖК были или полностью прекращены, или там находилось до 5-10 строителей.

Активные работы велись на ЖК Sky Avenue (который отошел к компании "Интеграл-Буд"), ЖК "Волшебный город" (совместно с Perfect Group), ЖК Edelweiss House (совместно с Edelburg Development) и ЖК La Manche.

По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).

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