Зеленский: объекты "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой"

Зеленский в эфире программы "Право на владу" источник: 1+1

Президент Украины Владимир Зеленский гарантирует, что столичная компания "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

"Мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. Сегодня на вечер этот вопрос (по "Укрбуду". – ЭП) решен. И вся эта недвижимость будет достроена, на себя обязательства взял "Киевгорстрой"". То есть, вопрос будет решен", - заявил президент .

Ранее журналисты ЭП объездили все стройплощадки жилых комплексов, которые строятся под брендом "Укрбуд Девелопмент".

По состоянию на ноябрь строительные работы на большинстве ЖК были или полностью прекращены, или там находилось до 5-10 строителей.

Активные работы велись на ЖК Sky Avenue (который отошел к компании "Интеграл-Буд"), ЖК "Волшебный город" (совместно с Perfect Group), ЖК Edelweiss House (совместно с Edelburg Development) и ЖК La Manche.

По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).

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