Семья бизнесмена "из 90-х" вырубила деревья на склоне возле "Олимпийского" для строительства 30-этажки

Кирилл Степанец

Компания "Лота-МНВ" начала работы по строительству 29-этажного жилого комплекса в Киеве по улице Госпитальной, 4.

Разрешение на строительство жилого дома с подземным паркингом и объектами социально-бытового назначения компания получила еще в 2019 году в ликвидированной позже Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Согласно данным из открытых реестров, площадь земельного участка составляет 1,15 га, а его нормативная денежная оценка – 83 млн грн.

По словам очевидцев, работу строительной техники по уничтожению деревьев на склоне Черепановой горы "охраняли" так называемые "титушки".

Согласно рендерам, опубликованным на сайте бюро A24D, на месте склона между Дворцом Спорта, НСК "Олимпийский" и гостиницей "Русь" будет построен комплекс на стилобате.

A24D

A24D

"Лота-МНВ" принадлежит Наталии Мироненко, жене Григория (Гарри) Исаевича Габовича. Он скончался в 2018 году.

Габович был компаньоном Семена Юфы, владельца потребительского общества Меркурий, украинского аналога финансовой пирамиды МММ.

Габович был среди основателей столичного вещевого рынка Патент, который в 1990-х был главным базаром страны и располагался на Республиканском стадионе.

Семье Габовичей принадлежит более 14 тыс. кв. м торговой недвижимости на Крещатике, 14 и интернет-провайдер Lucky.Net.

По данным ЭП, бизнесом семьи управляют сыновья Гарри – Юлиан и Артур. В частности, братья строят коттеджный городок "Рославичи" под Киевом.

Подрядчиком строительства на Госпитальной является фирма "Девижн констракшн". Ее бенефициаром является российский бизнесмен Дмитрий Буряк.

Александр Колесниченко, ЭП