С 1 января изменилось налогообложение сделок с недвижимостью: как именно

UA.DEPOSITPHOTOS.COM

С 1 января вступил в силу налоговый закон 5600, который, в частности, предусматривает изменение правил налогообложения сделок с недвижимостью.

Об этом говорится в статье ЭП.

Ранее доход от продажи одного объекта в год не облагался налогом, а продажа второго и последующих облагалась по ставке 5%. Это позволяло застройщикам оптимизировать расходы, продавая квартиры физическим, а не юридическим лицам.

Закон должен закрыть эту возможность. Согласно ему, доход от продажи третьего и последующих объектов недвижимости, проданных физическим лицом за год, должен облагаться налогом по стандартной ставке – 18%.

Ко второму чтению проекта эту норму смягчили. Теперь платить 18% налога придется не со всей суммы, полученной от продажи недвижимости, а только по разнице между суммой продажи и ценой, за которую недвижимость перешла к продавцу.

Обложению подлежат соглашения, предусматривающие переход права собственности на жилой дом или его часть; квартиру или ее часть; комнату; гараж; садовый дом и хозяйственные постройки, землю под ними; земельный участок.

От налогообложения освобождается бесплатное получение гражданами участков из земель государственной или коммунальной собственности в пределах лимитов, установленных статьей 121 Земельного кодекса.

При этом, вторая продажа жилья за год по-прежнему облагается налогом по ставке 5%.

Также ставка 18% применяется при второй и каждой последующей продаже коммерческой недвижимости за год и первой и каждой последующей продаже жилья, находящегося во владении продавца менее трех лет.

Еще одна инновация закона №5600 – введение понятия земельного участка сельскохозяйственного назначения в результате начала работы рынка земли. На эти участки распространяются такие же правила, как и на другие объекты недвижимости.

Более подробно о земельных налогах – в видео ЭП.

Новое правило распространяется на каждого налогоплательщика в отдельности.

Если имущество находится в общем владении, например, у супругов, то продажа такой недвижимости засчитывается в налоговую историю обоим супругам.

При этом наследникам не следует соблюдать условия трехлетнего пребывания имущества в собственности. В случае продажи в течение года второго и последующих объектов жилой недвижимости, полученного по наследству, полученный доход будет облагаться налогом по ставке 5%.

Читайте подробнее: С новыми ставками: как изменится налогообложение операций с недвижимостью

Рекомендуем прочитать: Рост налогов, зарплат, тарифы и новые правила для ФОПов: что изменится с 1 января 2022 года

Экономическая правда