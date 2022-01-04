Как могут измениться цены на жилье в Киеве в 2022 году – прогнозы участников рынка

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В 2022 году спрос на жилье в Киеве будет снижаться – эксперты, в частности, ожидают, что темпы роста цен замедлятся до 12-15%.

Об этом говорят участники рынка, говорится в статье ЭП.

Прогнозы на 2022 год

"Поскольку цены растут быстрее, чем благосостояние населения, спрос будет снижаться", – считает директор компании M4U Владимир Даниленко. Он ожидает, что темпы роста цен замедлятся до 12–15%.

"Допускаю, что благодаря новому предложению уровень "распроданности" к концу 2022 года снизится до показателя 2019 года – 40-45%. Это произойдет, если экономико-политический контекст, как минимум, не станет хуже, а тенденция улучшения работы разрешительной системы в строительстве будет продолжаться", – говорит Даниленко.

Сколько новых строительных площадок может появиться? Директор по продажам группы компаний DIM Руслана Грабко оценивает потенциал роста объема проектов в 2022 году 25-30 процентами.

"Все будет зависеть от цен на металлопродукцию и энергоносители, геополитической ситуации и доходов населения. О ценовой динамике и уровне спроса можно будет говорить позже, сейчас слишком много неизвестных переменных", – говорит она.

В "КАН девелопменте" считают, что рост цен на недвижимость будет в большей степени зависеть от стоимости энергоресурсов и уровня инфляции.

Директор по продажам компании A Development Марина Гудыма прогнозирует рост стоимости квадратного метра в столице на 10-15%.

По мнению СЕО девелоперской компании ENSO Рамиля Мехтиева, ситуация на рынке может качнуться в любую сторону.

"Есть вероятность, что ко второму полугодию 2022 года цена на жилье в Киеве достигнет уровня докризисного 2008 года. То есть, стоимость квадратного метра может прыгнуть до 3 тысяч долларов в жилых комплексах бизнес-класса", – прогнозирует он.

В то же время, не под запись застройщики озвучивают менее оптимистичные прогнозы.

Совладелец крупной строительной компании говорит, что возможности бизнеса осуществлять капитальные инвестиции исчерпаны.

"Стоимость жилья вырастет в пределах статистической погрешности или даже снизится", – говорит собеседник ЭП.

При этом себестоимость строительства может возрасти на 10–15%, добавляет он. В таком случае у новых игроков на рынке могут возникнуть проблемы.

"В Киев зашли многие малые застройщики. Они покупают "стремные" площадки и начинают строить, не понимая своей себестоимости. Демпингуя ради продаж, они рискуют обанкротиться", - говорит собеседник.

Итоги 2021 года

В 2021 году средняя стоимость квадратного метра в столичной новостройке поднялась на 25% – с 27,7 тыс грн до 34,7 тыс грн. Произошло это под влиянием общеэкономических и рыночных факторов, увеличения инвестспроса и окончательной ликвидации ГАСИ. Цены повышались из-за высокой инфляции, подорожания сырья и тарифов на энергоносители, говорят опрошенные эксперты.

При этом росту цен способствовали не только объективные факторы – бизнесмены жалуются на неэффективную работу "Укрзализныци". Дефицит вагонов и локомотивов создает искусственный дефицит добываемого в Украине сырья. Кроме того, выросли расходы на оплату труда.

Читайте подробнее о ситуации на столичном рынке недвижимости в 2021 году и прогнозах на 2022 год в материале Александра Колесниченко: Жилье в Киеве за год подорожало на треть. Почему такого не будет в 2022 году

Экономическая правда