Минфин впервые за 5 лет выпустил 7-летние гривневые облигации

По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек в государственный бюджет 6,3 млрд грн, впервые за более чем 5 лет выпустив 7-летние гривневые облигации.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Отмечается, что Министерство финансов выпустило облигации со сроком обращения 7 лет на общую сумму 3,7 миллиарда гривен (погашение состоится 26 мая 2027), ставка доходности - 9,79%.

В ведомстве добавили, что в последний раз ценные бумаги с аналогичным сроком обращения выпускались более чем пять лет назад по ставке 15,5%

Кроме этого, Минфин разместил облигации на 3 месяца (на 525 млн грн), 1 год (на 1,14 млн грн), 2 года (на 912 млн грн).

"Мы рады представить рынку 7-летние гривневые ОВГЗ. Снижение стоимости привлечения средств и удлинение сроков позволяет проводить в стране реформы, инвестировать в человеческий капитал и инфраструктурные проекты, и при этом снижать долговую нагрузку.

Украина поставила цель увеличить эффективность бюджетных расходов, это сверхсложная задача, которую мы по результатам 2019 года смогли выполнить", - заявила министер финансов Оксана Маркарова.

Напомним:

Во время предыдущего аукциона по продаже облигаций Минфин привлек 6,31 миллиарда гривен.

Экономическая правда