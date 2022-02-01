Минфин продал гособлигаций всего на 214 миллионов

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Министерство финансов на аукционе 1 февраля продало облигаций внутреннего госзайма на 213,8 ​​млн грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Инвесторам предложили гривневые ценные бумаги со сроком обращения 6 месяцев, 1 год, 1,5 года и 2 года и долларовые ОВГЗ со сроком обращения 1 год.

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 11,50% (+51 б.п.) – удовлетворены все 18 заявок, от их продажи привлекли 67,2 млн грн.

В то же время, от продажи 2-летних облигаций привлекли 16,1 млн грн: доходность - 13% (+ 5 б.п.), удовлетворили 13 из 14 заявок.

При этом Минфин не удовлетворил спрос на 1-летние и 1,5-летние ОВГЗ в гривне, в результате чего аукционы не состоялись.

А средневзвешенная доходность по 1-летним долларовым бумагам составила 3,7% - привлекли 4,6 млн долл.

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе 25 января продало облигаций внутреннего займа на сумму 2,846 млрд грн: на 2,842 млрд – 3-месячные облигации и всего на 4 млн – на 1,5 года.

Министерство финансов 18 января продало облигаций внутреннего займа на сумму 4,15 млрд грн, больше всего – долларовых.

На первом аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма правительство привлекло в бюджет 3,9 млрд грн, при этом подняло ставки по почти всем бумагам.

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ЭП подробно объясняла, чем это может угрожать финансово.

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Экономическая правда