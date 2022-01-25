Минфин продал ОВГЗ всего на 2,8 миллиарда: преимущественно – краткосрочные облигации

Министерство финансов на аукционе 25 января продало облигаций внутреннего займа на сумму 2,846 млрд грн: на 2,842 млрд – 3-месячные облигации и всего на 4 млн – на 1,5 года.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Министерство финансов предлагало размещение ОВГЗ сроком на 3 мес, год, полтора года и 2 года.

Весь спрос пришелся на 3-месячные бумаги, по которым Минфин повысил ставку на 55 б.п. – до 11,5%. ОВГЗ на 1,5 года Минфин продал всего на 4 млн грн, не изменив ставки.

Бумаг на 1 и 2 года не было продано вообще. Минфин отказался повышать ставки по этим бумагам.

Участники рынка соглашались купить годовые ОВГЗ только при поднятии ставки до 12,4% (то есть в случае повышения на полпроцентного пункта), а двухлетние - по ставкам 13,45-15% (то есть на 0,5-2 процентных пункта).

Накануне 20 января Национальный банк повысил учетную ставку на 1 процентный пункт – до 10 процентов годовых.

Вероятно, участники рынка ожидали от Минфина аналогичного повышения доходностей по ОВГЗ, поэтому не стали покупать их на первичном рынке по прежнему уровню доходности.

Отметим, что на вторичном рынке уровень доходности ОВГЗ на порядок выше – 16-17%, о чем накануне сообщали в Нацбанке.

Напоминаем:

Министерство финансов 18 января продало облигаций внутреннего займа на сумму 4,15 млрд грн, больше всего – долларовых.

На первом аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма правительство привлекло в бюджет 3,9 млрд грн, при этом подняло ставки по почти всем бумагам.

Украинские евробонды стремительно падали в цене из-за риска полномасштабного вторжения в Украину после безрезультатных переговоров США и НАТО с Россией. Падение продолжилось 17 января.

ЭП подробно объясняла, чем это может угрожать финансово.

Угроза со стороны РФ повлияла также на курс слабеющей в течение последней недели гривны. В частности, НБУ заявил, что двигателем ослабления гривни является психологический фактор.

Экономическая правда