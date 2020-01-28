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Мінфін уперше за 5 років випустив 7-річні гривневі облігації

Вівторок, 28 січня 2020, 18:40
 

За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив до державного бюджету 6,3 млрд грн, уперше за більш ніж 5 років випустивши 7-річні гривневі облігації.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Зазначається, що Міністерство фінансів випустило облігації з терміном обігу 7 років на загальну суму 3,7 мільярда гривень (погашення відбудеться 26 травня 2027 року), ставка дохідності - 9,79%.

У відомстві додали, що востаннє цінні папери з аналогічним терміном обігу випускались більш ніж п’ять років тому за ставкою 15,5%

Крім цього, Мінфін розмістив облігації на 3 місяці (на 525 млн грн), 1 рік (на 1,14 млн грн), 2 роки (на 912 млн грн).

"Ми раді представити ринку 7-річні гривневі ОВДП. Зниження вартості залучення коштів та подовження строків дозволяє проводити в країні реформи, інвестувати в людський капітал та інфраструктурні проєкти, і при цьому знижувати боргове навантаження.

Україна поставила за мету збільшити ефективність бюджетних витрат, це надскладне завдання, яке ми за результатами 2019 року спромоглись виконати", - заявила міністерка фінансів Оксана Маркарова.

Нагадаємо:

Під час попереднього аукціону з продажу облігацій Мінфін залучив 6,31 мільярда гривень.

Економічна правда

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ОВДП Мінфін

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