Мінфін уперше за 5 років випустив 7-річні гривневі облігації

За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив до державного бюджету 6,3 млрд грн, уперше за більш ніж 5 років випустивши 7-річні гривневі облігації.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Зазначається, що Міністерство фінансів випустило облігації з терміном обігу 7 років на загальну суму 3,7 мільярда гривень (погашення відбудеться 26 травня 2027 року), ставка дохідності - 9,79%.

У відомстві додали, що востаннє цінні папери з аналогічним терміном обігу випускались більш ніж п’ять років тому за ставкою 15,5%

Крім цього, Мінфін розмістив облігації на 3 місяці (на 525 млн грн), 1 рік (на 1,14 млн грн), 2 роки (на 912 млн грн).