Иностранцы продолжают активно продавать украинские гособлигации

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Нерезиденты сокращают портфель гривневых гособлигаций, с начала января – на 6,2 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук в ходе пресс-брифинга по монетарной политике 20 января.

Он наметил динамику иностранных инвестиций в Украину на фоне угрозы со стороны РФ. Относительно прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Николайчук отметил, что, по оперативным данным, больших потоков по этому компоненту не происходит.

По его словам, обычно ПИИ – наиболее устойчивая компонента платежного баланса страны, и даже в наиболее неблагоприятные времена преимущественно наблюдается приостановка притока этих инвестиций в страну.

"Но это точно не фактор, усугубляющий ситуацию на валютном рынке", - заметил он. НБУ учитывает влияние эскалации информационного поля на инвестиционные процессы в Украине в дальнейшем.

В то же время наибольшее влияние оказали портфельные инвестиции, являющиеся одной из наиболее волатильных статей финансового счета платежного баланса.

"И если говорить о тех портфельных инвестициях, которые больше всего имеют значение для нашего рынка, вложения нерезидентов в ОВГЗ, то они в значительной степени поспособствовали усилению этого напряжения на рынке", - подчеркнул Николайчук.

К примеру, за первые 18 дней января нерезиденты сократили портфель гривневых ОВГЗ на 6,2 млрд грн. Преимущественно это произошло из-за продажи бумаг на вторичном рынке на 4,8 млрд. грн. Еще 1,7 млрд грн были погашены в рамках плановой амортизации этих бумаг Минфином, добавил чиновник.

Психологический фактор на фоне угрозы со стороны РФ оказывает влияние не только на курс. ЭП подробно рассказывала об этом: Украинские активы и гривня стремительно падают на фоне угрозы РФ: каковы последствия?

Напоминаем:

Курс гривни начал значительно ослабевать с начала года в результате угрозы со стороны РФ - более чем на гривну за доллар за три недели.

Как следствие, Национальный банк в течение недели 10-14 января продал на межбанковском валютном рынке 330,7 млн. долларов. С начала года было продано 430,7 млн. долларов.

Национальный банк принял решение поднять учетную ставку на 1 п.п. до 10% – НБУ будет продолжать цикл усиления монетарной политики и готов действовать решительно в случае дальнейшей реализации проинфляционных факторов.

Экономическая правда