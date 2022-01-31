Все разделы
Укр / Рус

НБУ снова наказал страховую компанию, ранее принадлежавшей Ахметову

Понедельник, 31 января 2022, 12:45
 
unsplash

Нацбанк по результатам внеплановой инспекционной проверки применил к страховой компании ЧАО "УАСК АСКА" меру влияния посредством утверждения плана восстановления финансовой стабильности.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 28 января 2022 года", - говорится в сообщении.

В октябре прошлого года Национальный банк провел внеплановую инспекционную проверку ЧАО "УАСК АСКА".

Результаты проверки свидетельствуют о нарушении страховщиком требований законодательства о финансовых услугах, напомнили в НБУ.

"В частности, ЧАО "УАСК АСКА" не имеет достаточно приемлемых активов для выполнения страховых обязательств и необходимого объема активов для поглощения убытков, которые могут возникнуть в дальнейшем.

Кроме того, страховая компания не соблюдает в течение длительного времени обязательные требования к платежеспособности. Это создает риск неполного и несвоевременного исполнения обязательств по договорам страхования", – пояснили в Нацбанке.

Там добавили, что результатом выполнения утвержденного плана восстановления финансовой стабильности должно стать приведение в соответствие деятельности компании к требованиям законодательства, а именно – обязательным требованиям к платежеспособности, до 30 июня 2022 года.

"В то же время обязательным условием успешного выполнения плана ЧАО "УАСК АСКА" являются своевременные и в полном объеме выплаты страхового возмещения по договорам страхования.

Утверждение плана восстановления финансовой устойчивости не избавляет финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг. Решение о применении меры влияния вступает в силу с 31 января 2022 года", – резюмировали в НБУ.

Ранее Национальный банк применил меру воздействия в виде штрафной санкции (штрафа) к ЧАО "УАСК АСКА".

Напомним:

Страховая компания VUSO договорилась о приобретении УАСК АСКА из холдинга СКМ Рината Ахметова.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ страхование страховые компании

powered by lun.ua
Материалы по теме
Нацбанк повысил прогноз цен на газ и нефть в 2022 году 28 января 2022, 20:55
НБУ продал рекордный с начала пандемии объем валюты 28 января 2022, 19:11
Нацбанк получил документы от Укрпочты на покупку банка 28 января 2022, 18:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте