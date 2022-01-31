НБУ снова наказал страховую компанию, ранее принадлежавшей Ахметову
Нацбанк по результатам внеплановой инспекционной проверки применил к страховой компании ЧАО "УАСК АСКА" меру влияния посредством утверждения плана восстановления финансовой стабильности.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 28 января 2022 года", - говорится в сообщении.
В октябре прошлого года Национальный банк провел внеплановую инспекционную проверку ЧАО "УАСК АСКА".
Результаты проверки свидетельствуют о нарушении страховщиком требований законодательства о финансовых услугах, напомнили в НБУ.
"В частности, ЧАО "УАСК АСКА" не имеет достаточно приемлемых активов для выполнения страховых обязательств и необходимого объема активов для поглощения убытков, которые могут возникнуть в дальнейшем.
Кроме того, страховая компания не соблюдает в течение длительного времени обязательные требования к платежеспособности. Это создает риск неполного и несвоевременного исполнения обязательств по договорам страхования", – пояснили в Нацбанке.
Там добавили, что результатом выполнения утвержденного плана восстановления финансовой стабильности должно стать приведение в соответствие деятельности компании к требованиям законодательства, а именно – обязательным требованиям к платежеспособности, до 30 июня 2022 года.
"В то же время обязательным условием успешного выполнения плана ЧАО "УАСК АСКА" являются своевременные и в полном объеме выплаты страхового возмещения по договорам страхования.
Утверждение плана восстановления финансовой устойчивости не избавляет финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг. Решение о применении меры влияния вступает в силу с 31 января 2022 года", – резюмировали в НБУ.
Ранее Национальный банк применил меру воздействия в виде штрафной санкции (штрафа) к ЧАО "УАСК АСКА".
Напомним:
Страховая компания VUSO договорилась о приобретении УАСК АСКА из холдинга СКМ Рината Ахметова.
Экономическая правда
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