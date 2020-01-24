Гончарук объяснил необходимость утверждения бюджета Пенсионного фонда

Премьер Алексей Гончарук заявил, что бюджет Пенсионного фонда нужен как основание для обслуживания обязательств государства по выплате пенсий.

Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания Кабмина.

"Абсолютно рабочий документ. По сравнению с проектом, который был представлен, не увеличиваем административніе расходы на содержание Фонда, потому что мы смотрим на возможность объединить этот Фонд с другими фондами социального страхования для того, чтобы сэкономить на администрировании и оптимизировать систему", - отметил Гончарук.

"Абсолютно рабочий процесс. Пенсии должны выплачиваться вовремя, это будет обеспечено, никаких новых решений это не содержит, просто бюджетный процесс. Для того, чтобы обслуживать обязательства государства по выплате пенсий в данном случае, нам нужен єтот документ в качестве основания для выплат", - добавил он.

Напомним:

Кабинет министров на своем заседании 24 января утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год.

Объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172 576,3 млн.

Экономическая правда