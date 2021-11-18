Чтобы сократить расходы: в Раде хотят объединить админструктуры Пенсионного фонда и Фонда соцстраха

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3663, вносящий изменения в ЗУ "Об общеобязательном государственном социальном страховании" (новая редакция).

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Документ за основу поддержал 231 депутат.

Перед голосованием первый заместитель председателя Комитета по вопросам соцполитики Михаил Цымбалюк заявил, что Комитет рекомендует залу принять законопроект за основу.

Нардеп Михаил Папиев (ОПЗЖ), докладывавший о законопроекте и являющийся его инициатором, обосновал необходимость его принятия тем, что система соцстрахования имеет дефицит средств на обеспечение соцгарантий гражданам, предусмотренным Конституцией и законами о социальном страховании.

Он заявил, что дефицит средств наблюдается в Фонде социального страхования, который отвечает за администрирование двух страховых систем – страхование в случае временной нетрудоспособности и несчастных случаев на производстве.

Папиев предложил объединить административные структуры Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования для сокращения административных расходов и улучшения выполнения ключевых функций, связанных с осуществлением страховых выплат.

Это, по его словам, позволит укрепить финансовую устойчивость и улучшит предоставление страховых выплат в системе государственного социального страхования за счет:

улучшение администрирования в системе общеобязательного социального страхования работающих граждан в результате уменьшения административных структур управления;

введение единой системы управления и единой информационной системы; усиление государственного контроля за использованием средств социального страхования.

"Приведение в соответствие операционных процессов фондов в консолидированную систему администрирования предлагается осуществить на базе Пенсионного фонда как наиболее развитой сети территориальных органов управления в системе социального страхования", - говорится в сообщении Рады.

Законопроект также предусматривает усиление государственного контроля за использованием средств социального страхования.

Кроме этого, документ предусматривает утверждение по каждому из видов социального страхования собственную долю ЕСВ и составление отдельных бюджетов, что должно улучшить обоснованность использования средств и создать стимулы к введению мер, уменьшающих социальные риски.

Также автор законопроекта предлагает определить задачи Кабмина по осуществлению модернизации системы государственного социального страхования и Госреестра общеобязательного государственного социального страхования для улучшения учета и контроля за осуществлением страховых выплат.

Напомним:

Верховная Рада приняла закон, распространяющий действие закона "О предотвращении коррупции", в частности, на членов правления Фонда соцстрахования, Пенсионного фонда и наблюдательного совета Пенсионного фонда (законопроект 5881-1).

Экономическая правда