Гончарук пояснив необхідність затвердження бюджету Пенсійного фонду

Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що бюджет Пенсійного фонду потрібен як підстава для обслуговування зобов'язань держави по виплаті пенсій.

Про це він сказав на бриіфінгу за підсумками засідання Кабміну.

"Абсолютно робочий документ. Порівняно з проектом, який був поданий, не збільшуємо адміністративні видатки на утримання Фонду, тому що ми дивимося на можливість об'єднати цей Фонд з іншими фондами соціального страхування для того, щоб зекономити на адмініструванні і оптимізувати систему", - зазначив Гончарук.

Абсолютно робочий процес. Пенсії повинні виплачуватися вчасно, це буде забезпечено, ніяких змістовно нових рішень це не містить, просто бюджетний процес. Для того, щоб обслуговувати зобов'зання держави по виплаті пенсій у даному випадку, нам потрібен цей документ як підстава для виплат", - додав він.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів на своєму засіданні 24 січня затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік.

Обсяг асигнувань на фінансування пенсійних програм становить 172 576,3 млн грн.

Економічна правда