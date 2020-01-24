Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда

Кабинет министров на своем заседании 24 января утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год.

Об этом сообщает правительственный портал.

Объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172 576,3 млн.

"Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда на 2020-й год является сбалансированным", - подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук.

Напоминаем:



По состоянию на октябрь 2019 года средний размер пенсий в Украине составил 3019,62 гривни - с начала года этот показатель вырос на 374 гривни или на 14,1%.