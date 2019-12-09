Китай запрещает импортную электронику и программное обеспечение в госучреждениях

Президент Китая Си Цзньпин приказал изъять из госучреждений все иностранную компьютерную технику и программное обеспечение в течение трех лет.

Об этом сообщает Financial Tomes.

В 2020 году чиновники планируют заменить 30% импортной техники и программного обеспечения, в 2020 году - 50%, а в 2022 году - остальные 20%.

"Эта директива прежде всего затронет такие компании, как HP, Dell и Microsoft", - говорится в статье.

Как отмечает издание, основным производителем техники на замещение называют Lenovo, но окончательного решения еще нет. Lenovo является китайской компанией, но часть компонентов покупает у американской Intell и корейской Samsung.

Что касается замены программного обеспечения - альтернативу продукции Microsoft и Apple в Китае пока не нашли.

"По данным аналитиков, американские технологические компании ежегодно зарабатывают в Китае около 150 млрд долларов, однако большая часть этих доходов приходится на частный сектор", - говорится в сообщении.

Экономическая правда