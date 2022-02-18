На проведение Олимпиады-2022 Китай потратил не менее 9 миллиардов долларов – FT

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На проведение зимних Олимпиасских Игр в Пекине Китай потратил не менее 56 млрд юаней (8,8 млрд долларов) - расходы на модернизацию или строительство ряда объектов почти вдвое превышают первоначальный бюджет.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документы о закупках и тендерах, с которыми ознакомилось издание.

"Расходы на модернизацию или строительство дюжины новых объектов почти вдвое превышают первоначальный бюджет, несмотря на обещание обеспечить, чтобы Игры были экономными.

Китайское правительство мало что раскрывает о расходах на Игры, которые пыталось использовать как демонстрацию своего растущего глобального статуса. Но десятки документов о закупках и тендерах, пересмотренных FT, показывают, что чиновники не жалели средств на проведение мероприятия", - пишет газета.

Согласно официальному бюджету, Китай потратил 1,5 млрд долларов на строительство или реконструкцию десятка объектов, включая строительство олимпийских сел на трех местах, но документы показывают, что эти проекты стоят не менее 3 млрд долларов, добавляет FT.

Также Китай потратил значительные средства, чтобы преодолеть негативные экологические факторы и предотвратить вспышку Covid-19.

В частности, 32 млн юаней – для финансирования исследований загрязнения и систем мониторинга воздуха и 4 млн юаней на приобретение "отдельников" для использования в столовых.

"Создание достаточного количества искусственного снега для лыжных соревнований также было проблемой.

Китай потратил около 10 миллиардов юаней на превращение неразвитой горной долины в олимпийский горнолыжный курорт, в том числе 755 миллионов юаней на строительство системы для закачки воды для производства снега", – пишет FT.

Газета напоминает, что после победы в конкурсе на проведение Игр Китай начал обновление транспорта - только на новый скоростной железнодорожный путь потратили, по данным издания, до 6,7 миллиардов юаней.

Международный олимпийский комитет заявлял, что "последние признаки" свидетельствуют о том, что расходы на объекты были в пределах бюджета. Там добавили, что два транспортных проекта являются "долгосрочными планами регионального развития" и не "входят в состав текущего бюджета Игр".

Газета приводит позицию Владимира Андреффа, эксперта по экономике Министерства спорта Франции, считающего, что транспортные проекты должны быть включены в бюджет ОИ, если они связаны с Играми.

Об экономике Олимпиад и подготовке Китая к Играм-2022 читайте больше в статье Алексея Павлыша и Богдана Мирошниченко: Экономики там нет. Зачем Китаю Зимняя Олимпиада и почему нервничают спонсоры

Напомним:

Несмотря на официальный бюджет Олимпиады-2022 в 3,9 млрд долларов, на самом деле Китай мог потратить на организацию Игр в 10 раз больше - по меньшей мере 39,5 млрд долларов, говорится в расследовании Business Insider.

Экономическая правда