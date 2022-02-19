ЕС пожаловался Всемирной торговой организации на Китай из-за патентов

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Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию из-за занижения Китаем цен лицензий на патенты, что наносит миллиардный ущерб европейским технологическим компаниям.

Об этом сообщает Financial Times, пресс-служба Еврокомиссии.

Дело в необходимости производителей смартфонов получать лицензии на патенты для своих продуктов, чтобы выполнять международные стандарты. Например, использование технологии 3G, 4G или 5G. Если стороны не могут договориться о цене, ее определяет суд.

Однако в августе 2020 г. Верховный суд Китая запретил компаниям защищать свои патенты путем заключения таких лицензионных соглашений в иностранных судах. За нарушение запрета можно получить штраф в 130 тысяч евро в день, при этом решение иностранных инстанций будет проигнорировано.

Китайские производители используют этот запрет и через китайский суд могут получить лицензию на патенты европейских технологических компаний, что будет стоить вполовину меньше рыночной цены, или совсем за бесценок.

Как следствие, такие компании как Oppo, Xiaomi, ZTE и Huawei платят западным компаниям гораздо меньше денег за лицензии, чем иностранные конкуренты. Однако такие компании как шведская Ericsson, финская Nokia и японская Sharp, потеряли миллиарды евро дохода.

В ЕК заявили, что запрет обращаться в иностранные суды лишил европейские компании возможности надлежащим образом защищать свои права в судебном порядке. Такое неравенство лишает европейских производителей важного источника дохода для инвестиций в исследование и разработку, утверждает Еврокомиссия.

ЕС считает, что действия Китая несовместимы с Соглашением ВТО о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности, поэтому обратились в Организацию с соответствующей жалобой.

Напоминаем:

В январе Европейский Союз возбудил дело во Всемирной торговой организации против Китая за "дискриминационную торговую практику" против Литвы.