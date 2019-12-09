Китай забороняє імпортну електроніку та програмне забезпечення у держустановах

Президент Китаю Сі Цзньпін наказав вилучити з держустанов усі іноземну комп'ютерну техніку та програмне забезпечення протягом трьох років.

Про це повідомляє Financial Tomes.

У 2020 році чиновники планують замінити 30% імпортної техніки і програмного забезпечення, в 2020 році - 50%, а в 2022 році - останні 20%.

"Ця директива насамперед зачепить такі компанії, як HP, Dell та Microsoft", - йдеться у статті.

Як зазначає видання, основним виробником техніки на заміщення називають Lenovo, але остаточного рішення ще немає. Lenovo є китайською компанією, але частину компонентів купує в американської Intell та корейської Samsung.

Що стосується заміни програмного забезпечення - альтернативу продукції Microsoft та Apple в Китаї поки не знайшли.

"За даними аналітиків, американські технологічні компанії щорічно заробляють в Китаї близько 150 млрд доларів, однак більша частина цих доходів припадає на приватний сектор", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда