Прекращение транзита невыгодно ни одной стороне — исследование

Если ЕС, Украина и Россия не договорятся о продлении контракта по транзиту газа, то все стороны столкнутся со значительными финансовыми потерями.

Об этом говорится в исследовании, проведенном Институтом по изучению экономики энергетики при Кельнском университете (Energiewirtschaftliches Institut, EWI), передает Лига.бизнес.

Как сообщается, если транзит через Украину прекратится, то в первом квартале 2020 года потери Газпрома составят 3,4 млрд евро из-за сокращения поставок.

Европейские потребители столкнутся с повышением цен и должны будут заплатить за газ на 1,5 млрд евро больше, или на 2,1 млрд евро, в случает морозов и сбоев в поставках.

Потеря Украины от прекращения доходов за транзит российского газа оставит около 0,5 млрд евро.

Кроме того, авторы исследования считают, что Россия и Украина столкнутся еще и с репутационными потерями, в зависимости от того, кто будет считаться ответственным за прекращение контракта.

"Стоимость этого репутационного ущерба трудно определить количественно, но, тем не менее, она реальна и дает еще одну причину для обеих сторон прийти к соглашению и избежать разрушительного исхода", - отмечают в исследовании.

Напомним:

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в двусторонней встрече президентов Украины и России 9 декабря от украинской стороны могут принимать участие глава Минэнерго Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что не будет отказываться от своих требований к российскому "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже, поскольку ничего равноценного стороны пока не наработали.

4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.



18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.



"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.