Припинення транзиту газу невигідно всім сторонам — дослідження

Якщо ЄС, Україна і Росія не домовляться про продовження контракту з транзиту газу, то всі сторони зіткнуться зі значними фінансовими втратами.

Про це йдеться у дослідженні, проведеному Інститутом з вивчення економіки енергетики при Кельнському університеті (Energiewirtschaftliches Institut, EWI), передає Ліга.бізнес.

Як повідомляється, якщо транзит через Україну припиниться, то в першому кварталі 2020 року втрати Газпрому складуть 3,4 млрд євро через скорочення поставок.

Європейські споживачі зіткнуться з підвищенням цін і повинні будуть заплатити за газ на 1,5 млрд євро більше, або на 2,1 млрд євро, є наслiдком морозів і збоїв в поставках.

Втрата України від припинення доходів за транзит російського газу залишить близько 0,5 млрд євро.

Крім того, автори дослідження вважають, що Росія і Україна зіткнуться ще й з репутаційніми втратами, в залежності від того, хто буде вважатися відповідальним за припинення контракту.

"Вартість цього репутаційного збитку важко визначити кількісно, але, тим не менш, вона реальна і дає ще одну причину для обох сторін прийти до угоди і уникнути руйнівного результату", - відзначають в дослідженні.



Нагадуємо:

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що у двосторонній зустрічі президентів України і Росії 9 грудня від української сторони можуть брати участь глава Міненерго Олексій Оржель і виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

НАК "Нафтогаз України" заявив, що не буде відмовлятися від своїх вимог до російського "Газпрому" у Стокгольмському арбітражі, оскільки нічого рівноцінного сторони поки не напрацювали.

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".



Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.



18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.

"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.

5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому.

Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.