В Нафтогазе рассказали, что произойдет, если контракта с РФ не будет

В НАК Нафтогаз заявляют, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.

"Мы не знаем, сколько времени Газпром будет готов терять долю европейского рынка и подвергаться штрафам от своих клиентов в Западной Европе.

Последний раз, когда Газпром делал подобное - зимой 2014-2015 годов, - потерял более 5 млрд дол, по подсчетам российских аналитиков. Решение о заключении или не заключения сделки там принимает лицо в Кремле, и на какой ущерб он готов пойти, вопрос к нему", - подчеркнул Коболев.

Коболев сказал, что украинская сторона будет полагаться на собственные запасы, и продолжит судебные процессы с Газпромом.

"Мы же будем обеспечивать украинских потребителей из ресурсов в хранилищах, при необходимости можем ещё импортировать еще по контрактам с гарантированной поставкой. И будем продолжать взыскания почти 3 млрд дол за истекшим арбитражем и биться еще за 12 млрд дол в текущем арбитраже.

Как показывает практика, это очень действенный инструмент защиты интересов Украины", - говорит глава Нафтогаза.

В Нафтогазе отмечают, что страна готова к любому решению вопроса по контракту, и напоминают о рекордных запасах газа в подземных хранилищах Украины и европейских стран-партнеров.

"Украина готова к любому сценарию развития событий. Благодаря успешному выпуску еврооблигаций Нафтогаз отыскал дополнительные средства и создал значительные запасы газа в ПХГ. 21,7 млрд куб м. - это рекордно высокий уровень за последние годы.

Европа также подготовилась к возможным креативным ходам россиян и закачала в свои хранилища рекордно высокий уровень газа за многие года - 100 млрд куб.

То есть все понимают, что с большой вероятностью Газпром по политическим мотивам может не подписать контракт и попробовать шантажировать как нас так и европейских потребителей. Но большие запасы в украинских и европейских подземках максимально препятствуют реализации такого сценария ", - резюмировал Коболев.



Напомним:



7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

Ранее в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС о новом долгосрочном контракте на транзит российского газа через Украину, после которых вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил разочарование.

Шефчович отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах. По его словам, параметры, которые он представил, были приемлемы для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.



Экономическая правда