Милованов про "Укрбуд": Правительство должно отвечать за справедливость

Правительство найдет пути решения проблемы вкладчиков "Укрбуд", для этого могут быть задействованы законодательный, финансовый или правоохранительный механизмы.

Об этом заявил министр экономического развития Тимофей Милованов в эфире телеканала "Интер", передает Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о том, что правительство намерено сделать для того, чтобы решить вопрос вкладчиков строительной компании "Укрбуд", министр сказал: "Правительство должно отвечать за справедливость, поэтому эта проблема - тоже ответственность правительства. И задача правительства - найти правильный механизм" , - подчеркнул он.

Милованов подчеркнул, что механизмом решения могут стать "правоохранительные органы, финансовое решение или изменения в законодательстве".

"Наша задача - защитить людей и восстановить справедливость", - сказал руководитель ведомства.Отвечая на уточняющий вопрос, могут ли люди спать спокойно, зная, что правительство решит проблему, Милованов сказал: "Мы сделаем все возможное, и я лично тоже, чтобы справедливость была восстановлена".

Напоминаем:

В компании "Интергал-Буд" заявили, что пока действительно рассматривают возможность завершения проектов "Укрбуда", но любые зафиксированные договоренности сейчас отсутствуют.

Ранее директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода сообщил, что компания "Укрбуд" передает все недостроенные проекты "Интергал-Буду", который будет достраивать объекты под своим брендом.

Ранее советник мэра Киева Виталия Кличко Маским Бахматов заявил, что группа "Укрбуд" не обанкротится, потому что туда зашел новый инвестор.

Официально доли в строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" приобрели малоизвестные Евгений Дикин и Василий Полевой.

Предыдущим владельцем "Укрбуд девеломент" был "Базерт Девелопмент Елелпи", который принадлежал экс-нардепу Максиму Микитасю.

Это было указано в его декларации 2019 года.

19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент".

4 декабря экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась заявил, что гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода организовал продажу активов девелоперской компании ресторатору Дмитрию Федотенкову.

Читайте также: Что на самом деле произошло с "Укрбудом": история падения с большой ценой