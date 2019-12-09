Что на самом деле произошло с "Укрбудом": история падения с большой ценой

Вышгород. Утро. Жилой дом. ЭП перед дверьми квартиры, которая указана в реестре Минюста как адрес Евгения Дикина — одного из новых владельцев строительной компании "Укрбуд девелопмент".

Дверь открывает мужчина.

— Здравствуйте, вы Евгений Алексеевич Дикин?

— Нет.

— Это ваша квартира?

— Да. Она давно приватизирована. Здесь прописаны я и жена. Дикина не знаю.

Мужчина выглядел удивленным. Он показал ЭП свой паспорт, место прописки и заверил, что никаких документов не подписывал и о Дикине слышит впервые.

В октябре, когда тучи над "Укрбудом" уже сгущались, стало известно, что новыми владельцами компании "Укрбуд девелопмент" стали неизвестные строительному рынку Евгений Дикин и Василий Полевой. По данным YouControl, первый — топ-менеджер малоизвестной компании ООО "Билдинг групп плюс", которая занимается техобслуживанием и ремонтом автотранспорта, второй — фермер.

По указанному в реестре Минюста адресу второго владельца "Укрбуд девелопмент" — Василия Полевого — находится детсад при заводе им. Антонова. Никакой квартиры №119, где должен проживать Полевой, там нет.

Новым "владельцам" принадлежит 50% компании, которая за последние месяцы превратилась в бомбу замедленного действия, готовую взорваться в любую минуту.

На кону — судьба 13 тыс людей, которые инвестировали в жилье от компании с государственным брендом.

"Масштабы кейса "Укрбуда" в десятки раз больше скандальной "Элиты центр". Расхлебывать, если что, придется всем, начиная от Кличко и заканчивая Зеленским. Они только начинают представлять, с чем столкнулись", — отмечает собственник одной из столичных строительных компаний.

Что такое корпорация "Укрбуд", а что такое "Укрбуд девелопмент"? Что в корпорации принадлежит государству и причем здесь главный фигурант скандала Максим Микитась?

Что произошло в компании на самом деле? Почему "Укрбуд девелопмент" ищет партнеров? Куда пропали деньги инвесторов, и как будут развиваться события дальше?

На эти вопросы ЭП отвечает в этой публикации.

С чего все началось

"Укрбуд" — один из самых больших застройщиков страны. Еще недавно компания занимала 36 место в рейтинге самых дорогих брендов Украины журнала "Корреспондент", став единственной строительной компанией в топ-50.

Так было не всегда. Еще в 2011 году в государственной корпорации "Укрбуд" не было в портфеле ни одного проекта жилого строительства. За три-четыре года компания сумела выбиться в лидеры отрасли, пропустив вперед только "Киевгорстрой". К 2015 году компания имела более 20 проектов только жилого строительства. Loading...

Хотя все и называют "Укрбуд" госкорпорацией, текущими объектами занимается частная компания, которая никакого отношения к государству не имеет.

Что такое "Укрбуд"? Это государственная корпорация, которая существует с 1991 года и занимается промышленным строительством в регионах Украины. Причем здесь Максим Микитась и новые собственники, которые якобы получили долю в компании, если она государственная?

На самом деле девелоперским бизнесом занимается частная компания "Укрбуд девелопмент", которая работает под "оболочкой" государственного бренда. Она такая не одна.

"Речь идет о том, что частная компания использовала государственный бренд, а бизнес строила частная компания", — объясянет старший партнер юридической фирмы Totum Юрий Хапко.

Справка. В госкорпорацию "Укрбуд" (Українська державна будівельна корпорація "Укрбуд") входят 18 госпредприятий и 80 частных компаний. В самой корпорации их называют "ассоциированными членами". Эти 98 предприятий делятся на две основные группы. Первая — под крылом госкомпании "Державне публічне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Укрбуд", которая объединяет дочерние госпредприятия. Вторая — другие частные компании, включая нашумевшую ТОВ "Укрбуд девелопмент". Сама "Укрбуд девелопмент" владеет еще 17-ю компаниями, большинство из которых обслуживают объекты девелопера. Частные компании не обязательно юридически связаны с ней. Их объединяет только членство в корпорации.

ЭП нашла по меньшей мере 120 компаний, которые в названии используют слово "Укрбуд". Среди них несколько — со стопроцентным совпадением в названии. Например, ТОВ "Укрбуд" или корпорація "УБ "Корпорація "Укрбуд" — частные компании, которые не являются чланами госкорпорации.

В пресс-службе ТОВ "Укрбуд девелопмент" отрицают связь этих компаний с корпорацией. Тем не менее, руководителем последней, например, является директор ТОВ "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода.

Из чего состоит госкорпорация "Укрбуд"

Українська державна будівельна корпорація "Укрбуд" Державне публічне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Укрбуд" ● ДП ДПІ "Львівський промбудпроект" ● ДП "Придніпровський помбудпроект" ● ДП "Тернопільський промбудпроект" ● Донецький промбудпроект ● Державний учбовий центр професійного навчання населення ● ДП НКК "ОБ" ● ДП Укрмонолітспецбуд ● ДП Трансмаш ● ДП Навчальний — курсовий комбінат "Одесбуд" ● ДП Одеський промбудпроект ● ДП Запорізький навчально-курсовий комбінат ● ДП Донецький промбуддіпроект ● ДП Харківбуд ● ДП Навчально-курсовий комбінат "Кривбасбуд" ● ДП Львівський промбудпроект ● ДП Готель "Затишок" Державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" ● ДП ДНКК "Моноліт" ● ДП ДП "Київський промбудпроект" ● ДП "Учбово-курсовий комбінат корпорації "Укрбуд" Інші компанії ● ТОВ "Укрбуд девелопмент" ● ТОВ "Будівельна компанія "Укрбудмонтаж" ● ТОВ "Укрбуд інвестгруп" ● ТОВ "Північно-український будівельний альянс" ● ТОВ "Укрбуд-дизайн" ● ЗАТ "Київсоцбуд" ● ОВ "Спецбуд-плюс" та інші 73 компанії ТОВ "Укрбуд девелопмент" ● ТОВ "Ю сервіс груп" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 15" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 14" ● ТОВ "Будгруппроектінвест-2" ● ТОВ "Дроід-сіті" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 01" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 07" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 12" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 02" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 09" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 001" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 10" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 08" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 11" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 16" ● ТОВ "Ік "Убі"

Микитась и "Укрбуд"

Скандально известный Микитась, который владел или все еще владеет компанией "Укрбуд девелопмент", был раньше президентом госкорпорации "Укрбуд" — с 2010 до 2016 года. Продолжал влиять на неё он и после ухода с должности.

В 2014-2015 годах Микитась был депутатом Киевского горсовета в составе фракции "УДАР-Солидарность". В 2016-2019 годах — народный депутат, выиграл на округе в Чернигове при неформальной поддержке БПП. Баллотировался в парламент и в 2019 году, но выборы проиграл.

Назначение Микитася на должность президента "Укрбуда" стало возможным благодаря лобби его предшественника Юрия Пелыха и отца Максима Микитася Виктора.

Старший Микитась был легендой отрасли: он возводил Чернобыльскую АЭС, а потом, будучи заместителем гендиректора компании "Югтеплоэнергомонтаж", занимался стабилизационными работами и ликвидацией последствий аварии.

На этой же ниве работала и госкорпорация "Укрбуд". С 2005 года она регулярно выигрывала подряды на стабилизационные работы на ЧАЭС.

Как рассказывал Пелых в одном из своих интервью, младший Микитась уговорил его дать шанс возглавить госкорпорацию и вывести ее на новый уровень. Назначение произошло спустя три месяца после того как Виктор Янукович стал президентом.

facebook максима микитася

Новый президент начал с места в карьер. В 2012 году новосозданная частная компания "Укрбуд девелопмент" берется завершить долгострой ЖК "Лесной", возводить который в 2000 году начал трест "Киевгорстрой 6". Далее компания начинает один за другим запускать проекты жилых комплексов.

Земельные участки компания приобретала преимущественно на вторичном рынке. Откуда средства? Микитась говорил, что деньги корпорация заработала на подрядах в ЧАЭС.

На рынке "Укрбуд" связывали с окружением беглого президента, в частности с "завхозом Януковича" Андреем Кравцом.

Cтруктура "Укрбуда" очень запутанная, чем и пользовались главные "бенефициары корпорации".

Условно госкорпорация развивает несколько направлений, которые занимаются промышленным строительством на ЧАЭС, строительством инфраструктуры и жилых комплексов.

При этом корпорация не ведет активной деятельности. Большинство проектов осуществляют входящие в нее частные компании, многие из которых не связаны между собой юридически.

Во всех трех направления Микитась имел свой интерес. Промышленным строительство на ЧАЭС занималась в том числе "СК "Укрбудмонтаж", которой владеет Наталья Микитась — жена Максима. Директором этой компании раньше был уже экс-помощник Микитася Андрей Якусевич.

Именно эта компания выиграла тендер на демонтаж конструкций старого "Укрытия" над четвертым блоком. Сумма сметы составила 2,08 млрд грн. Конкурентов к этому тендеру не допустили из-за отсутствия документов и тендерного приложения. Читай также В подвешенном состоянии: что происходит с рынком недвижимости Киева Все проекты "Укрбуда": готовность, что происходит на площадке и в судах Кто достроит дома "Укрбуда"?

При этом возведением инфраструктуры занимались "Северно-украинский строительный альянс" и компания "Спецбуд-плюс". Учредителем "Северо-украинского альянса" является Андрей Якусевич. По результатам расследования тендеров АМКУ установил, что обе компании входят в одну корпорацию "Укрбуд".

Строительством жилых комплексов занималась "Укрбуд девелопмент". В ее портфеле около 50 жилых комплексов в Киеве, из которых 26 находятся на этапе реализации.

До октября владельцем компании была зарегистрированная в Англии "Базерт девелопмент елелпи". В своей декларации за 2019 год Микитась указывал себя владельцем этого офшора.

Корпоративный конфликт, который убил "Укрбуд"

Все началось летом. Тогда на форумах инвесторы стали сообщать об остановке строительства жилых комплексов "Укрбуда". Компания начала переносить сроки введения в эксплуатацию на год и больше. Где-то строительные работы велись, но только небольшими силами для отвода глаз.

Тогда же на рынке поползли слухи о том, что компания распродает часть своих объектов, в том числе земельные участки. В компании это не комментировали.

Впервые гром грянул в сентябре, когда Микитась заявил на своей странице Facebook о продаже компании "Укрбуд девелопмент". Позже эту информацию подтвердил гендиректор компании Олег Майборода и заверил, что это не повлияет на ее работу.

"После летнего снижения темпов строительства работы на всех площадках набирают обороты, а процессы финансируются в необходимом объеме", — уверял он.

Спустя несколько дней в разговоре с ЭП Микитась опроверг факт продажи. Тогда еще не было изменений в реестре юридических лиц, и об упоминавшихся Дикине и Полевом как собственниках "Укрбуд девелопмента" никто не говорил.

"Похоже на то, что новые собственники — это люди Микитася. На такой шаг он пошел, чтобы "Укрбуд девелопмент не связывали с ним", — говорит один из топ-менеджеров столичной строительной компании. Правда, точно так же могут действовать и менеджеры "Укрбуд девелопмента", чтобы выдавить Микитася из компании.

Позже два источника из "Укрбуда" подтвердили, что в "Укрбуд девелопмент" вошел новый инвестор, но о Дикином и Полевом речи не было. Инвестором, по их словам, стал ресторатор Дмитрий Федотенков, совладелец крупной сети ресторанов Tarantino Family.

Несколько дней назад Микитась еще раз заявил, что компанию не продавал, а подписал только меморандумы намерения о продаже. По его словам, подписи на многих документах подделаны, а Федотенкову компанию продали без его ведома.

"Я утратил как собственник компании все активы. Это господин Федотенков и господин Майборода. Еще есть господин Мармиш (Вячеслав Мармиш. — ЭП), который был главным юристом. На его людей оформлялось очень много активов "Укрбуда", – заявил экс-депутат.

Директор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода

После этого Майборода написал, что компания искала системного инвестора и остановилась на Федотенкове, представляющем группу инвесторов. По его словам, между ним и Микитасем был заключен меморандум о переуступке прав собственности "Укрбуд девелопмента".

Куда исчезли деньги

Причиной продажи компании послужил дефицит оборотных средств. Несколько руководителей строительных компаний подтвердили, что летом "Укрбуд девелопмент" искала 1,5-2 млрд грн на достройку объектов.

За счет чего образовался дефицит у компании, которая занимала лидерские позиции на рынке и не испытывала проблем с их привлечением?

"Год был тяжелым для застройщиков. Выборы, колебания курса — все это привело к падению продаж у всех игроков. "Укрбуд" одновременно строил несколько проектов, что требовало большого объема операционных средств", — отмечает аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий.

Была и другая причина, не связанная с рыночными факторами. По словам информированного собеседника, Микитась вывел из компании около 1,5 млрд грн.

"Как устроен этот бизнес, все знают: еще не начал строить — уже привлекаешь средства, и так объект за объектом. В какой-то момент Микитась решил, что может взять из компании определенную сумму, и это ей не навредит.

На такую же сумму должен был вводиться определенный объем жилья. Будущие вливания средств инвесторов должны были поддерживать приток, но спрос значительно упал", — объясняет собеседник.

Предположительно в этот период начался конфликт между менеджментом компании и ее собственником.

В недавнем посте в Facebook Майборода пишет, что "попадание в политику совсем оторвало Микитася от земли.

"Он потерял ощущение реальности: "Я все решу", "Этих пошлю", "Этих посажу". Вот только его покровители власть потеряли, выборы Микитась проиграл и только тогда немного очнулся", — отметил Майборода.

Он перечислил часть активов экс-депутата, которые тот приобрел за последнее время: недвижимость — на 0,5 млрд долл, автопарк — на более 1,5 млн долл.

"Одним из самых дорогих увлечений оказалась политика. Победа в одних выборах и проигрыш в других стоили более 300 млн грн. Вишенка на торте: 1,5 млрд грн было потрачено на покупку разных активов. Это попытки приобретения Проминвестбанка, покупка "Теплоэнерго", баз отдыха, непрофильных убыточных бизнесов", — написал Майборода.

Сам Микитась говорит, что менеджмент компании вывел из компании активы с прибыльностью около 4 млрд грн. По данным источников ЭП, он проводил внутренний аудит и обнаружил там серьезные нарушения.

Что известно о Федотенкове

Дмитрий Федотенков — один из совладельцев крупной сети ресторанов Tarantino Family. Майборода рассказал, что они соседи, и именно он познакомил ресторатора с Микитасем.

Когда у компании "Укрбуд девелопмент" начались проблемы с финансированием, он и еще двое инвесторов, которые предпочитают сохранить анонимность, решили профинансировать стройки 46 млн долл.

В результате они должны были получить 50% нескольких компаний, включая "Укрбуд девелопмент", из прибыли сформировать стабилизационный фонд в размере 500 млн грн, а оставшиеся деньги поделить на четверых. Около 50% прибыли за вычетом средств на стабилизационный фонд должно было отойти Микитасю.

Ранее, по информации ЭП, бизнемен продал свою долю в бизнес-центре Arsenal Plaza Федотенкову за 11 млн дол. Эти средства должны якобы пошли на достройку жилых комплексов компании.

Однако после заявлений Микитася о том, что компанию он не продавал, инвесторы прекратили финансирование.

Собеседники ЭП на рынке считают Федотенкова несамостоятельной фигурой и уверены, что за ним стоят другие бизнесмены, которые являются основными бенефициарами сделки.

Что дальше

В ноябре инвесторы "Укрбуда" на сайте президента зарегистрировали петицию, в которой призвали Владимира Зеленского разобраться в критической ситуации вокруг "Укрбуда", а 5 декабря устроили митинг под стенами Офиса президента.

У компании "Укрбуд девелопмент" в стадии строительства осталось 26 объектов, 25 из них — жилые комплексы, один — бизнес-центр.

ЭП накануне объездила все строительные площадки компании. Активные работы идут только там, где "Укрбуд девелопмент" реализовывала проекты в партнерстве.

Как будут развиваться события дальше? На достройку всех ЖК необходимо около 60 млн долл.

Федотенков раньше заявлял, что вел переговоры о передаче проектов двум компаниям — "Интергал-буду" и Perfekt Group, с которой "Укрбуд девелопмент" совместно реализует ЖК "Чарівне місто". В Perfekt Group ЭП подтвердили, что рассматривали возможность забрать несколько стройплощадок.

"Есть понимание, что на объекты "Укрбуда" зайдет один системный инвестор. Perfect Group участвует в переговорном процессе и в дальнейшем планирует помогать в реализации проектов новому инвестору", — сказали ЭП в компании.

Системный инвестор — это компания "Интергал-буд" экс-депутата Владимира Зубика. Как ранее писал Майборода в колонке для ЭП, именно этой компании будут переданы все объекты.

Подобные сделки стороны уже совершали. В июле с компанией Зубика был подписан меморандум о совместной реализации ЖК Sky Avenue.

"Была договоренность о совместном инвестировании 50 на 50. После объект полностью отошел "Интергалу", — рассказал ЭП источник, знакомый с ходом переговоров. Сейчас на информационном щите, установленном возле строительной площадки Sky Avenue, нет упоминания об "Укрбуд девелопменте".

В официальном заявлении "Интергал-буд" отрицает существование письменных договоренностей о передаче объектов, но подтверждает свою готовность завершить строительство всех ЖК. Правда, при определенных условиях, которые зависят не от "Укрбуда", а от властей.

Чего требует "Интергал-буд"? Первое — получения разрешительной документации по объектам "Укрбуда". Второе — гарантий отсутствия претензий по существующим уголовным делам к новому застройщику. Третье — снятия арестов с площадок "Укрбуда". Четвертое — подключения объектов к инженерным коммуникациям и ввода в эксплуатацию.

В 2019 году "Укрбуд девеломент" обещал ввести в эксплуатацию пять домов, но, по словам Майбороды, ГАСИ не принимает их документы.

Накануне министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что правительство найдет пути решения проблемы вкладчиков "Укрбуда".

Министр подчеркнул, что механизмом решения могут стать "правоохранительные органы, финансовое решение или изменения в законодательстве". "Наша задача — защитить людей и восстановить справедливость", — заявил Милованов.

Последние события говорят о том, что власти готовы вмешаться в случае необходимости, но, похоже, этот процесс не будет лишен политической составляющей.

Ситуацией, которая сложилась вокруг "Укрбуда", заинтересовались в Совете национальной безопасности Украины. Было проведено несколько заседаний и с их подачи на должность главы госкорпорации "Укрбуд" назначили Сергея Кучера, одного из бывших руководителей ГАСИ в Киеве.

Кучер и Микитась были партнерами в нескольких проектах. В частности, компания Кучера Edelburg Development забрала в свой портфель ЖК Edelweiss House, а "Укрбуд" остался "титульным заказчиком".

"Это назначение вызвало сильное противостояние и со стороны Микитася, и со стороны менеджмента. Пошел ряд заказных публикаций против него", — рассказывает источник, знакомый с ситуацией.

Против этого назначения даже устроили отдельный митинг. В результате Кучера на должности не утвердили.