Гендиректор "Укрбуд Девелопмент": Микитась вышел из строительного бизнеса

Экс-нардеп Максим Микитась вышел из строительного бизнеса и больше не является владельцем ООО "Укрбуд Девелопмент", которая входит в государственную строительную корпорацию "Укрбуд".

Об этом написал в Facebook гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода.

"Чтобы было меньше слухов, сплетен и "зрады", официально сообщаю, что экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Викторович Микитась вышел из строительного бизнеса. Он не является больше владельцем компании "Укрбуд Девелопмент", которая ведет все объекты жилищного строительства в Киеве, и не управляет никакими другими активами "Укрбуд", - заявил он.

По его словам, на строительные процессы это негативно не повлияет.

"После летнего снижения темпов, работы на всех площадках набирают обороты, а процессы финансируются в необходимом объеме. Весь менеджмент остается на своих местах, а руководство компанией будет осуществлять совет директоров, чтобы усилить контроль за производственными и финансовыми процессами", - добавил Майборода.

В комментариях к своему посту он добавил, что имя нового владельца озвучат позже, но, по его словам, это не человек из строительного бизнеса.

Напомним:

В мае Антимонопольный комитет оштрафовал две компании с орбиты Максима Микитася за антиконкурентные согласованные действия во время тендеров на строительство больницы Амосова и гимназии в Киеве на общую сумму почти 150 миллионов гривень с запретом участвовать в тендерах сроком на три года.

Максим Микитась, как фиксировали "Схемы", летал вместе с мэром Киева Виталием Кличко на одном чартерном самолете. Также Виталий Кличко публично выступал в защиту скандального строительства фирмы Микитась "Укрбуд" - "Солнечной Ривьеры".

Сам Кличко в комментарии "Схемам" опроверг связи с Микитасем: "У меня товарищей нет (в том), что касается работы Киевской мэрии".

На данные о том, что тендер состоялся с нарушениями, мэр ответил так: "Если у вас есть такая информация, обращайтесь в правоохранительные органы, это их вопрос контролировать, чтобы ни в коем случае не было коррупционной составляющей. Я не могу следить за каждым тендером, который проходит".

Экономическая правда