Милованов про "Укрбуд": Уряд повинен відповідати за справедливість

Уряд знайде шляхи вирішення проблеми вкладників "Укрбуд", для цього можуть бути задіяні законодавчий, фінансовий або правоохоронний механізми.

Про це заявив міністр економічного розвитку Тимофій Милованов в ефірі телеканалу "Інтер", передає Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на питання про те, що уряд має намір зробити для того, щоб вирішити питання вкладників будівельної компанії "Укрбуд", міністр сказав: "Уряд повинен відповідати за справедливість, тому ця проблема - теж відповідальність уряду. І завдання уряду - знайти правильний механізм", - наголосив він.

Милованов підкреслив, що механізмом вирішення можуть стати "правоохоронні органи, фінансове рішення або зміни в законодавстві".

"Наше завдання - захистити людей і відновити справедливість", - сказав керівник відомства.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи можуть люди спати спокійно, знаючи, що уряд вирішить проблему, Милованов сказав: "Ми зробимо все можливе, і я особисто теж, щоб справедливість була відновлена".

Нагадуємо:



У компанії "Інтергал-Буд" заявили, що наразі дійсно розглядають можливість завершення проєктів "Укрбуду", але будь-які зафіксовані домовленості зараз відсутні.

Раніше директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода повідомив, що компанія "Укрбуд" передає усі недобудовані проєкти "Інтергал-Буду", який буде добудовувати об'єкти під своїм брендом.

Раніше радник мера Києва Віталія Кличка Маским Бахматов заявив, що група "Укрбуд" не збанкрутує, бо туди зайшов новий інвестор.

Офіційно частки у будівельній коропорації "Укрбуд Девелопмент" придбали маловідомі Євген Дікін та Василь Польовий.

Попереднім власником "Укрбуд девеломент" був "Базерт девелопмент елелпі",який належав екс-нардепу Максиму Микитасю.

Це було вказано у його декларації 2019 року.