Микитась заявил, что гендиректор "Укрбуда" продал компанию ресторатору

Максим Микитась

Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода организовал продажу активов девелоперской компании ресторатору Дмитрию Федотенкову.

Об этом заявил экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась в ефире телеканала "Прямой".

"В процессе поиска инвесторов мной были подписаны определенные меморандумы, которые в СМИ и в народе называют" понятийки ", которые не несут за собой никакого юридического оформления, никаких юридических последствий", - сказал Микитась.

"Более того, к сожалению, основная часть этих меморандумов в дальнейшем была подделана, поддельная была мой подпись. То есть не были поставлены подписи на одной странице. Можно же подсунуть сюда что угодно, что мы хотим. Кроме того, юридического оформления многомиллиардной компании не было ", - заявил застройщик.

По словам Микитася, "Укрбуд" по-прежнему принадлежит ему.

"Когда я был народным депутатом, по доверенности по трастовому соглашению передал "Укрбуд" в управление Майбороде Олегу Григорьевичу. Но я оставался бенефициаром всех основных компаний. Компания "Укрбуд" объединяет десятки компаний. Но основные - "Укрбуд Девелопмент" и "Укрстройинвест", - добавил он.

Экс-нардеп уверяет, что на сегодняшний день потерял управление компанией.

"На сегодняшний день я потерял как владелец компании все активы. Это господин Федотенков, это господин Майборода. И еще хотел бы подчеркнуть, есть господин Мармыш, который был главным юристом, на людей которого очень много оформилось тоже активов, принадлежащих "Укрбуду". И эти три человека ответственны перед инвесторами за то, что должны достроить и за счет каких средств", - заявил Микитась.

По его словам, из компании выведены активы с доходностью более 4 миллиардов гривен.

Отметим, что Дмитрий Федотенков в 2000-х годах занимался продажами замороженных морепродуктов.

Сейчас он известен в качестве совладельца компании "ФМ Групп" вместе с Сергеем Матвиенко.

Компания "ФМ Групп" развивает ресторанный бизнес под брендом "Tarantino family".

Сеть включает в себя 75 ресторанов, 57 из которых находятся в Киеве, 17 – в Москве и 1 – в Лондоне.

По данным Экономической правды, Федотенков не является самостоятельной фигурой в деле "Укрбуда" и представляет интересы других крупных инвесторов.

Подробнее о ситуации в "Укрбуд" читайте в статье, которая скоро выйдет на Экономической правде.

Напоминаем:

Ранее советник мэра Киева Виталия Кличко Маским Бахматов заявил, что группа "Укрбуд" не обанкротится, потому что туда зашел новый инвестор.

Официально доли в строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" приобрели малоизвестные Евгений Дикин и Василий Полевой.

Предыдущим владельцем "Укрбуд девеломент" был "Базерт Девелопмент Елелпи", который принадлежал экс-нардепу Максиму Микитасю.

Это было указано в его декларации 2019 года.

19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент".

Экономическая правда