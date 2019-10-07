Стало известно, кто купил компанию "Укрбуд Девелопмент"

Доли в строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" приобрели топ-менеджер малоизвестной компании Евгений Дикин и фермер Василий Полевой.

Об этом сообщается в системе Youcontrol.

В реестре указывается, что им принадлежит по 50% компании. Размер взноса в уставный фонд составил 17,6 млн грн.

Дикин занимает должность руководителя ООО "Билдинг групп плюс" с 2012 года, компания занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, оптовой торговлей деталями, машинами и оборудованием, а также скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием.

Полевой является бенефициаром СО "Серпень", которая занимается комплексным обслуживанием объектов, а также бенефициаром и руководителем ООО "Хмельница Зернотрейд".

Генеральным директором "Укрбуда" остался Олег Майборода.

Напомним:

Предыдущим владельцем "Укрбуд девеломент" был "Базерт Девелопмент Елелпи", который принадлежал экс-нардепу Максиму Микитась. Это было указано в его декларации 2019 года. Конечным бенифециаром компании была Яна Левенец.