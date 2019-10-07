Стало известно, кто купил компанию "Укрбуд Девелопмент"
Доли в строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" приобрели топ-менеджер малоизвестной компании Евгений Дикин и фермер Василий Полевой.
Об этом сообщается в системе Youcontrol.
В реестре указывается, что им принадлежит по 50% компании. Размер взноса в уставный фонд составил 17,6 млн грн.
Дикин занимает должность руководителя ООО "Билдинг групп плюс" с 2012 года, компания занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, оптовой торговлей деталями, машинами и оборудованием, а также скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием.
Полевой является бенефициаром СО "Серпень", которая занимается комплексным обслуживанием объектов, а также бенефициаром и руководителем ООО "Хмельница Зернотрейд".
Генеральным директором "Укрбуда" остался Олег Майборода.
Напомним:
Предыдущим владельцем "Укрбуд девеломент" был "Базерт Девелопмент Елелпи", который принадлежал экс-нардепу Максиму Микитась. Это было указано в его декларации 2019 года. Конечным бенифециаром компании была Яна Левенец.
19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент".
Экономическая правда
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