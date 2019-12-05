"Укрбуд" передает все недостроенные жилые комплексы "Интергал-Буду"

Компания "Укрбуд" передает все недостроенные проекты "Интергал-Буду", который будет достраивать объекты под своим брендом.

Об этом в колонке для ЭП сообщил директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода.

"Наши объекты остановлены, так как готовятся для передачи другому застройщику, который взялся их завершить. О помощи мы просили несколько крупных компаний, предварительное согласие дал "Интергал-Буд".

Это один из крупнейших игроков на киевском рынке жилья. И если окончательные договоренности будут достигнуты, то под их брендом и будут достраиваться наши проекты", - написал Майборода.

По его словам, предварительные договоренности уже достигнуты, процесс передачи строящихся жилых комплексов оформляется окончательно.

"Параллельно предложения по достройке объектов переданы властям страны. Дело в том, что сегодня остаются политические, административные и бюрократические препятствия, которые мешают продолжению строительства ряда домов и вводу в эксплуатацию уже готовых. И государство способно помочь решению ситуации путем устранения этих препятствий и возвращения процесса в нормальное законное русло.

Если представленные предложения согласуют, будут подписаны необходимые для передачи объектов документы и представлена ​​дорожная карта завершения строительства жилых проектов", - отметил Майборода.

Он отметил, что компания идет на такой шаг, поскольку "покупатели не могут ждать, пока у нас все наладится".

По его словам, с лета в "Укрбуд Девелопмент" возник дефицит оборотных средств.

"Вместе с падением продаж это привело к тому, что денег для финансирования проектов стало недостаточно. При этом ни один из жилых комплексов до сих пор не профинансирован покупателями на 100%, даже те, которые уже готовы к вводу в эксплуатацию. Мы смогли найти инвестора, который нам финансово помог осенью - в последние месяцы строительство осуществлялось за счет привлеченного им финансирования.

Сейчас пришло время найти нового инвестора, системного - пусть не для компании, но для наших жилых комплексов. И он нашелся в лице "Интергал-Буда", - добавил Майборода.

Директор "Укрбуд Девелопмент" отметил, что проекты передадутся "Интергал-Буду" пакетом - "как наиболее интересные с экономической точки зрения, так и те, где девелопер больше потратит, чем сможет заработать".

"Но математика в целом выглядит так: объем выплат за рассрочку оставшихся и стоимость непроданных площадей превышает общую сумму, которую нужно будет вложить в завершение строительства жилых комплексов", - написал он.

Помимо этого, по его словам, ситуация с "Укрбуд" влияет на весь киевский рынок первичной недвижимости.

"Если наши жилые комплексы не достроить, это похоронит весь рынок. Поэтому если "Интергал-Буд" "получит "зеленый свет" от власти, то спасет не только наших покупателей, но и весь рынок столичной недвижимости", - подчеркнул Майборода.

Как рассказывали собеседники ЭП, представители "Укрбуда" обращались с аналогичным предложением к нескольким крупным игрокам на рынке недвижимости Киева.

По данным ЭП, компанией "Интергал-Буд" владеет народный депутат 8-го созыва от партии "Возрождение" Владимир Зубик.

Подробнее о ситуации в "Укрбуд" читайте в статье, которая скоро выйдет на Экономической правде.

Напоминаем:

Ранее советник мэра Киева Виталия Кличко Маским Бахматов заявил, что группа "Укрбуд" не обанкротится, потому что туда зашел новый инвестор.

Официально доли в строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" приобрели малоизвестные Евгений Дикин и Василий Полевой.

Предыдущим владельцем "Укрбуд девеломент" был "Базерт Девелопмент Елелпи", который принадлежал экс-нардепу Максиму Микитасю.

Это было указано в его декларации 2019 года.

19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент". 4 декабря экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась заявил, что гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода организовал продажу активов девелоперской компании ресторатору Дмитрию Федотенкову.

Экономическая правда