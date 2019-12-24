Желание РФ договариваться может быть ширмой для спасения "Северного потока-2" — "Нафтогаз"

В "Нафтогазе" заявили, что существует риск того, что РФ согласилась продолжить транзит своего газа через Украину только ради того, чтобы продолжить строительство "Северного потока-2".

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Риск №1, что вся история с желанием россиян договориться, - это ширма для спасения Северного потока 2. Мы раньше никогда не видели такой живости в дипломатических, лоббистских и бизнес-кругах по этому проекту в Вашингтоне. А видели мы много.

Нет лучшей гарантии, что россияне будут придерживаться условий договоров о продолжении транзита, чем отсутствие Северного потока 2", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" добавили, что Россия достаточно странно подошла к продолжению транзита газа, сделав "Нафтогаз" посредником между "Газпромом" и Оператором ГТС.

Основанием для такого шага в РФ назвали "политическую нестабильность" и то, что в Украине "каждые несколько лет меняются президенты".

"Мы говорим, что для уменьшения этих рисков нужно максимально устранить политику с газового рынка и перейти на прозрачные европейские правила, одинаковые для всех. Именно ради этого мы делали анбандлинг. Газпром считает, что стабильность - это работать с Нафтогазом. Неожиданно немного, после всего , что между нами было, но что же", - отметили в компании.

Напомним:

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко признал, что существует риск, когда РФ может отказаться от транзита газа в то время, когда она отзовет свои иски против российского "Газпрома".

20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".



Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

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Экономическая правда