Бажання РФ домовлятися може бути ширмою для порятунку "Північного потоку-2" — "Нафтогаз"
У "Нафтогазі" заявили, що існує ризик того, що РФ погодилася продовжити транзит свого газу через Україну лише заради того, щоб продовжити будівництво "Північного потоку-2".
Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.
"Ризик №1, що уся історія з бажанням росіян домовитися, - це ширма для порятунку Північного потоку 2. Ми раніше ніколи не бачили такої жвавості в дипломатичних, лобістських і бізнесових колах щодо цього проекту у Вашингтоні. А бачили ми багато.
Немає кращої гарантії, що росіяни дотримуватимуться умов договорів щодо продовження транзиту, ніж відсутність Північного потоку 2", - йдеться у повідомленні.
У "Нафтогазі" додали, що Росія достатньо дивно підійшла до продовження транзиту газу, зробивши "Нафтогаз" посередником між "Газпромом" та Оператором ГТС.
Підставою для такого кроку в РФ назвали "політичну нестабільність" та те, що в Україні "щокілька років змінюються президенти".
"Ми кажемо, що для зменшення таких ризиків треба максимально усунути політику з газового ринку і перейти на прозорі європейські правила, однакові для всіх. Саме заради цього ми робили анбандлінг. Газпром вважає, що стабільність - це працювати з Нафтогазом. Неочікувано трохи, після всього, що між нами було, але ну що ж", - зазначили у компанії.
Нагадаємо:
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко визнав, що існує ризик, коли РФ може відмовитись від транзиту газу в той час, як вона вже відкличе свої позови проти російського "Газпрому".
20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.
За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом".
Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.
Усі документи мають бути підписані до кінця поточного року.
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Економічна правда
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