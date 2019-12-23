В шаге от контракта: чем закончились газовые переговоры России и Украины и где был Коболев

Новое соглашение о транзита российского газа через территорию Украины должно быть заключено до конца года. О чем договорились стороны и что это решение означает для Украины?(укр)

Україна та Росія майже поставили крапку в питанні транзиту російського газу через вітчизняну ГТС.



За підсумками дводенних зустрічей у Берліні та Мінську був підписаний протокол, який засвідчує наміри сторін до 29 грудня врегулювати всі спірні питання з метою продовження транзиту з 1 січня.

Якими є основні домовленості, до чого зобов'язує підписаний обома сторонами протокол, чи є вірогідність, що він не буде виконаний? Про це піде мова далі.

Також ЕП дізналась деякі подробиці ходу переговорів, хто в них зіграв ключову роль, як поводила себе російська сторона і чому голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв фактично опинився в стороні від цього процесу.

Позиції сторін перед переговорами

Позиція України щодо транзитного контракту з самого початку була добре відома. Ключове – угода підписується на десять років на основі європейського законодавства, мінімальний обсяг транзиту – 60 млрд куб м газу на рік. Ще 30 млрд – додаткова опція, яка бронюється на випадок зростання попиту на ринку ЄС.



"Газпром" наполягав, що ключовою умовою укладення нового контракту є відмова обох сторін від взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів. До цього російська сторона відмовлялася навіть говорити про щось.

Знайшли середину

У підсумку зупинилися десь посередині. Проте дуже важливими та вчасними у цьому питанні виявилися американські санкції, покликані зупинити будівництво "Північного потоку-2".

Вони вплинули на готовність РФ домовлятися, хоча ще минулого тижня російські лобісти намагалися донести до Вашингтону, що у разі їх ухвалення Кремль може повністю вийти з переговірного процесу.

Керівнику "Газпрому" Олексію Міллеру опонував на перемовинах виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

За словами співрозмовника ЕП, ознайомленого з ходом перемовин, голова російського монополіста займав дуже жорстку позицію і декілька разів своїми заявами заводив процес в глухий кут.

"Ми так не домовимося", – повторював керівник "Газпрому", висловлюючи своє невдоволення пропозиціями українських колег.



В найбільш вибухові моменти включався російський віцепрем’єр Дмитро Козак, який фактично виконував в перемовинах роль "голоса Путіна" і висловлював позицію свого президента. "Ні, ми повинні з вами домовитися, треба домовлятися", – говорив Козак помічнику Володимира Зеленського Андрію Єрмаку. Роль Козака в переговорах з російського боку називають ключовою.



Інші члени делегації були на другорядних ролях. Найбільш раціональними та стриманими називають міністрів енергетики Олександра Новака та Олексія Оржеля.



У декількох спірних ситуаціях, коли Вітренко з Міллером обговорювали можливі компроміси, на які готові сторони, український міністр говорив: "Ні, ми не можемо на це піти, ми не зможемо це пояснити українському суспільству".



Так чи інакше складний для всіх сторін компроміс був досягнутий. Пакетна домовленість, закріплена протоколом, означає, що найближчим часом будуть підписані декілька важливих угод.

Де був Коболєв?

Схоже, в словах міністра енергетики Олексія Оржеля про ухвалення політичного рішення щодо зміни керівництва "Нафтогазу" таки була доля правди.

Ще декілька днів потому, до підписання згаданого протоколу, чинний керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв говорив, що вірогідність підписання контракту до 1 січня "безперервно наближається до нуля".

Зрештою, контрактів ще немає, підписаний лише протокол, але вірогідність підписання транзитного договору наразі дуже велика.

Була це гра на емоціях чи проблема полягала в необізнаності голови НАК щодо деталей процесу? Співрозмовники ЕП, ознайомлені з ходом переговорів, натякають на другу версію.

"Ключову роль зіграв Вітренко (виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко – ЕП), роль Коболєва була зведена майже до нуля", – розповідає один з співбесідників ЕП.

Підтверджує ці слова і те, що Коболєва не було на брифінгу за підсумками переговорів, а також відсутність будь-яких заяв чи коментарів голови компанії на особистій сторінці в Facebook чи офіційному сайті "Нафтогазу". Хоча питання транзиту точно заслуговує на реакцію першої людини в компанії.

В оточенні Коболєва його відсутність на газових зустрічах до останнього пояснювали тим, що після анбандлнгу "Нафтогаз" не повинен бути стороною перемовин, а підписантом стане новий оператор ГТС.

Як виявилося, НАК "залишається у грі" після 1 січня, а от щодо долі керівника держкомпанії поки що нічого не зрозуміло.

як вони конфліктують Андрій Коболєв та Юрій Вітренко. Раніше ЕП уже писала, фото новое время

Про що саме домовилися сторони

"Нафтогаз" і "Газпром" домовилися укласти контракт на транзит газу територією України на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 на тих умовах, які передбачені зараз.



Важливо, що "Газпром" укладає угоду з "Нафтогазом" на організацію транзиту газу. До цього передбачалося, що після анбандлінгу НАК не буде стороною домовленостей, а співпрацювати російський монополіст мав з новим оператором ГТС.

"Є визначені обсяги, під які "Нафтогаз" забронює потужності у відокремленого оператора ГТС. За ці потужності "Газпром" гарантовано має заплатити "Нафтогазу", а той потім оператору",– наголошуав Вітренко. Тобто, "Нафтогаз" виступатиме в якості посередника.

В угоді між компаніями буде наперед визначений тариф. Поки що він невідомий.

"Тариф якийсь буде у відповідності до законодавства України. Він буде встановлений українським регулятором до кінця року. Скільки – я не хочу відкривати комерційну таємницю", – заявив Козак.

Старий новий посередник

При цьому російський віце-прем'єр зазначив, що "Нафтогаз" бере на себе ряд ризиків у взаємодії "Газпрому" з Україною.



"Механізм полягає в тому, що ми маємо справу не з Україною, не з'ясовуємо питання регулювання чи тарифів. Тепер у нас є компанія, яка надає нам послугу з доставки газу. Це "Нафтогаз".



Ось всі ризики, пов'язані з тарифними, законодавчим регулюванням та функціонуванням ГТС України – це тепер питання взаємодії компанії "Нафтогаз" з державою Україна. Ми хотіли створити таку схему, щоб "Газпром" не був безпосереднім учасником", – додав Козак.

Гроші в обмін на арбітражі

Крім того Росія погодилася виплатити України майже 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу. Виплата відбудеться грошима, які можуть надійти в Україну до кінця року.



Замість цього Україна погодилася відкликати всі арбітражні та судові позови, за якими не ухвалено остаточних рішень. Мова йде про майже 20 млрд доларів. Сюди входить позов на 12 млрд доларів та штраф АМКУ в 172 млрд гривень.



"Рішення про 3 мільярди чітко визначене, а рішення про інші позови будуть в рамках пакету відкликані", - заявив Оржель.

Також сторони мають забезпечити зняття арештів на майно, активи та кошти "Газпрому" та гарантувати в майбутньому відмову від усіх можливих претензій та позовів за контрактами від 2009 року.

Угода за європейськими правилами

Також позитивом є той факт, що сторони домовилися забезпечувати роботу в рамках європейського законодавства.



Чому для України це критично важливо? Це додаткові гарантії, що контракт буде виконуватися. Якщо виникатимуть питання, сторони будуть вирішувати їх в європейських судах.

Прямим постачанням газу з Росії – бути

При цьому "Нафтогаз" і "Газпром" вирішили винести за рамки протоколу питання прямих постачань газу з Росії.

"У протоколі зазначена можливість, що сторони – Україна, РФ і ЄС – розглянуть питання поставок газу, але це не є частиною пакету. Ніяких домовленостей щодо поставок газу – прямих або не прямих – у цьому протоколі немає", – наголосив Вітренко.



За даними ЕП, такі постачання з нового року будуть, ціна буде формуватися з урахуванням вартості на базі європейського хабу. Як повідомив співрозмовник на ринку, як мінімум п'ять українських компаній вже уклали з "Газпромом" угоди на постачання газу для власних виробничих потреб.

Назви компанії і сферу діяльності співрозмовник уточнювати відмовився. Також він запевнив, що не знає контрактну ціну та про які обсяги газу йдеться.

Кримське питання

Також за рамки пакету винесено питання повернення активів "Нафтогазу" у Криму – його розглядатиме Гаазький арбітраж.

"Це окремий процес. Стороною цього процесу є держава Російська Федерація, яка відповідає за відповідними позовами "Нафтогазу". І в цьому протоколі це ніяк не згадується", – наголосив Вітренко.

Таким чином, позови до Росії на 5 млрд доларів через захоплення кримських активів НАКу наразі зберігаються.

Контракт "під ялинку"

У "Нафтогазі" сподіваються, що нову угода про продовження транзиту встигнуть укласти до 29 грудня.

"До цього теж були моменти, що ніхто не вірив що ми це зробимо. Але українська сторона встигла завершити всі необхідні заходи, наприклад, щоб був сертифікований Оператор ГТС у відповідності до всіх європейських правил", – підкреслив Вітренко.

За словами топ-менеджера Нафтогазу, сторони повинні за тиждень встигнути укласти всі угоди, враховуючи, що на цей період припадають свята.

У процесі задіяні міжнародні юристи з обох сторін, які святкуватимуть католицьке різдво, це складно але ми будемо наполегливо працювати", - резюмував виконавчий директор НАК.

Замість висновку

Таким чином, можна говорити про певну перемогу "Нафтогазу" на короткій дистанції: Україна отримає 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, ГТС продовжить працювати, а в бюджет і надалі надходитимуть мільярди доларів валютної виручки.

Але як поведінка "Газпрому" зміниться після добудови всіх "потоків" і як проходитимуть перемовини щодо пролонгації угод в майбутньому – питання досі відкрите.