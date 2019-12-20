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Авиакомпании LOT и Lufthansa судятся из-за логотипа с журавлем

Пятница, 20 декабря 2019, 17:52
 

Польский национальный авиаперевозчик LOT затеял судебную тяжбу с немецкой Lufthansa из-за логотипа. У обеих авиакомпаний на нем изображен журавль и поляки посчитали, что после смены немцами цветовой схемы логотипа, они стали слишком схожи.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Rynek Lotniczy, 

В декабре Люблинская юридическая фирма подала от имени LOT возражение против регистрации обновленного логотипа Lufthansa, который теперь представляет из себя белое изображение журавля на темно-синем фоне. Ранее журавль был темно-синим на желтом фоне.

В результате изменений, как считают в польской авиакомпании, логотипы двух перевозчиков стали слишком похожи, а это может ввести пассажиров в заблуждение и дать Lufthansa несправедливое преимущество на рынке.

Стоит отметить, что логотип Lufthansa был разработан еще в 1918 году. 

Логотип LOT был создан на рубеже 1929 и 1930 годов Тадеушем Гроновским. С тех пор все попытки его изменить подвергались резкой критике.

Цветовая схема айдентики LOT и Lufthansa стала схожей после того, как немецкий перевозчик стал окрашивать в прошлом году свои лайнеры в новую ливрею.

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авиа

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