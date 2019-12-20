Всі розділи
Укр / Рус

Авіакомпанії LOT і Lufthansa судяться через логотип з журавлем

П'ятниця, 20 грудня 2019, 17:52
 

Польський національний авіаперевізник LOT затіяв судову тяжбу з німецької Lufthansa через плагіат логотипу.

У обох авіакомпаній на ньому зображений журавель і поляки вважають, що після зміни німцями колірної схеми логотипу, вони стали занадто схожі.

Про це пише ЦТС з посиланням на Rynek Lotniczy.

У грудні Люблінська юридична фірма подала від імені LOT заперечення проти реєстрації оновленого логотипу Lufthansa, який тепер представляє з себе біле зображення журавля на темно-синьому тлі.

Раніше журавель був темно-синім на жовтому тлі.В результаті змін, як вважають у польській авіакомпанії, логотипи двох перевізників стали занадто схожі, а це може ввести пасажирів в оману і дати Lufthansa несправедливу перевагу на ринку.

Варто відзначити, що логотип Lufthansa був розроблений ще в 1918 році.Логотип LOT був створений на рубежі 1929 і 1930 років Тадеушем Гроновскім.

З тих пір всі спроби його змінити піддавалися різкій критиці.

Кольорова схема айдентики LOT і Lufthansa стала схожою після того, як німецький перевізник став фарбувати в минулому році свої лайнери в нову ліврею.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіа

powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Дніпропетровській ОДА показали, як буде виглядати новий аеропорт 19 грудня 2019, 20:23
Суд ЄС зобов'язав авіакомпанію відповідати за шкоду, заподіяну розлитою кавою 19 грудня 2019, 19:14
Україна і Словаччина наблизилися до розблокування аеропорту "Ужгород" 19 грудня 2019, 12:41
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!