Зеленский на встрече с табачными компаниями: Мы заинтересованы в росте экспорта и инвестиций

Президент Владимир Зеленский на встрече с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине заявил о важности роста инвестиций в экономику Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что на встрече обсудили ситуацию на рынке, в частности, информацию о возможном переносе хед-офисов компаний и остановки работы некоторых табачных производителей.

"Для нас важен рост инвестиций в экономику Украины, поскольку это - увеличение количества рабочих мест и налоговых поступлений", - сказал президент.

Он подчеркнул, что табачные компании являются одними из крупнейших налогоплательщиков, и налоговые поступления растут: за 9 месяцев текущего года отчисления в бюджет увеличились на 7,5% - почти до 30,5 млрд грн.

Зеленский также отметил, что для Украины важен вопрос улучшения бизнес-климата и обеспечения прогнозируемости государственной политики и регулирования рынков.

Кроме этого, по его словам, в приоритете - борьба с монополиями и построение конкурентных рынков.

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Напомним:

После встречи с президентом компания British American Tobacco намерена 8 ноября возобновить производство на своей фабрике в Прилуках.

4 октября ВР приняла в целом законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

За день до голосования группой народных депутатов была внесена поправка № 8, которой регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции.

Суть поправки сводится к установлению торговой наценки (так называемой "маржи") на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены соответственно.

Руководители компаний-членов ассоциации "Укртютюн" заявляют, что следствием введения торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли может стать закрытие фабрик и потеря 50 тысяч рабочих мест в табачной индустрии.

Руководители компаний отмечают, что последствиями введения наценки станут повышение цены пачки сигарет на 14 грн с 1 января 2020 года и увеличение объемов нелегальной торговли табачными изделиями с 8,4% до 20%.

British American Tobacco остановила производство табачной продукции на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.



Экономическая правда