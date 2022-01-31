В Украине в прошлом году появилось почти 34 тысячи новых компаний: где наибольший прирост

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Количество юрлиц за 2021 год выросло на 33 745 (почти на 3%) - в настоящее время их 1,25 млн - в 2020 году рост составил 41 539 юрлиц (3,5%).

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

В течение года наибольший прирост компаний – в производстве табачных изделий (+29% за 2021 год и +80% за последние два года).

Количество работодателей для домашней прислуги выросло на 19%.

"IT-компании растут не такими впечатляющими темпами, как IТ-фопы, но они также входят в тройку лидеров (+14% за 2021 год и 29% за последние два года)", - говорится в сообщении.

При этом по количеству больше всего выросли юрлица в сферах оптовой торговли (+8699), общественных организаций (+3285) и обслуживания домов и территорий (+3271).

В Украине торговля является самым популярным направлением деятельности среди юридических лиц – ею занимается 23% от общего количества компаний, свидетельствуют данные Опендатабота.

Отмечается, что в процентном соотношении значительно уменьшилось количество юридических лиц в таких сферах, как госуправление и оборона, обязательное социальное страхование (-10,5%), организация азартных игр (-6%) и лесное хозяйство (-4%).

По количеству второй год подряд сокращаются юрлица из сфер государственного управления и обороны (-3332) и функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры (-695).

Напомним:

Сообщалось, что в 2021 году в Украине зарегистрировано около 38 тысяч компаний, что является самым низким количеством с 2018 года.

Экономическая правда