Поправка о введении маржи приведет к закрытию фабрик - "Укртютюн"

Руководители компаний-членов ассоциации "Укртютюн" заявляют, что следствием введения торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли может стать закрытие фабрик и потеря 50 тысяч рабочих мест в табачной индустрии.

Об этом на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" заявили руководитель компаний "Филип Моррис Украина", "Бритиш Американ Тобакко Украина", "JTI Украина", "Империал Тобакко".

В ассоциации напоминают, что 4 октября ВР приняла в целом законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

"За день до голосования группой народных депутатов с нарушением предусмотренной регламентом процедуры была внесена поправка № 8, которой регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции.

Суть поправки сводится к установлению торговой наценки (так называемой "маржи") на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены соответственно. Производители обязаны будут продавать сигареты дистрибьюторам по цене не выше 80% от МРЦ", - заявляет "Укртютюн".

Отмечается, что комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР одобрил поправку в тот же день, без проведения каких-либо консультаций, оценки рисков или предварительных общественных обсуждений.

"Представители табачной отрасли были лишены возможности обратить внимание законодателей на существенные риски принятия соответствующей инициативы. Такая поспешность и непрозрачность принятия решения, как и само его содержание, идет в разрез с приоритетами правительства по противодействию коррупции, дерегуляции бизнеса и привлечения инвестиций.

Предложенная наценка является нехарактерной для стран с рыночной экономикой, не согласуется с обязательствами Украины в рамках ГАТТ/ВТО и международными принципам ценообразования и противоречит действующему законодательству Украины. Для ни одной другой отрасли в Украине подобных наценок пока не установлена", - подчеркнули члены ассоциации.

Руководители компаний отмечают, что последствиями введения наценки станут повышение цены пачки сигарет на 14 грн с 1 января 2020 года и увеличение объемов нелегальной торговли табачными изделиями с 8,4% до 20%.

В ассоциаци добавили, что это также приведет к уменьшению объемов производства сигарет на 25%, создаст негативный сигнал для инвесторов и приведет к закрытию фабрик Филипп Моррис, BAT, JTI, Imperial Tobacco и потери 50 тысяч рабочих мест в целом в табачной индустрии.

Представители табачной отрасли призвали президента Украины пересмотреть закон, который приняла ВР, на предмет изъятия поправки по установлению фиксированной торговой наценки на сигареты.

Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла в целом проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" - № 1049.

Экономическая правда