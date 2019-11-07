Зеленський на зустрічі з тютюновими компаніями: Ми зацікавлені у зростанні експорту та інвестицій

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з найбільшими вирпобниками тютнових виробів в Україні заявив про важливість зростання інвестицій в економіку України.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зазначається, що на зустрічі обговорили ситуацію на ринку, зокрема, інформацію щодо можливого перенесення хед-офісів компаній та зупинки роботи деяких тютюнових виробників.

"Для нас важливе зростання інвестицій в економіку України, бо це – збільшення кількості робочих місць і податкових надходжень", - сказав президент.

Він підкреслив, що тютюнові компанії є одними з найбільших платників податків, і податкові надходження зростають: за 9 місяців поточного року відрахування до бюджету збільшилися на 7,5% – майже до 30,5 млрд грн.

Зеленський також зазначив, що для України є важливим питання покращення бізнес-клімату та забезпечення прогнозованості державної політики й регулювання ринків.

Крім цього, за його словами, у пріоритеті – боротьба з монополіями та побудова конкурентних ринків.

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Нагадаємо:

Після зустрічі з президентом компанія British American Tobacco має намір 8 листопада відновити виробництво на своїй фабриці у Прилуках.

4 жовтня ВР прийняла у цілому законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

За день до голосування групою народних депутатів було внесено поправку № 8, якою регулюються торговельні націнки на сигарети для дистрибуції.

Суть поправки зводиться до встановлення торговельної націнки (так званої, "маржі") на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни відповідно.

Керівники компаній-членів асоціації "Укртютюн" заявляють, що наслідком введення торговельної націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі може стати закриття фабрик та втрата 50 тисяч робочих місць у тютюновій індустрії.

Керівники компаній наголошують, що наслідками запровадження націнки стануть підвищення ціни пачки сигарет на 14 грн з 1 січня 2020 року та збільшення обсягів нелегальної торгівлі тютюновими виробами із 8,4% до 20%.

British American Tobacco зупинила виробництво тютюнової продукції на заводі "В.А.Т.-Прилуки" в Чернігівській області.



Економічна правда