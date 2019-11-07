Крупнейший производитель сигарет в Украине в пятницу возобновит производство в Прилуках

Компания British American Tobacco намерена возобновить производство на своей фабрике в Прилуках.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня мы провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министрами. Я хочу поблагодарить всех участников совещания за конструктивный и позитивный диалог. Мы услышали слова поддержки и заверения о скором решении проблемы, которая нанесла ущерб нашей индустрии и экономике страны в целом.

Поэтому, несмотря на некоторую неопределенность с судьбой закона №1049, но полагаясь на гарантии президента, мы планируем постепенно восстановить производство в Прилуках, начиная уже с 8 ноября 2019 года", - заявил Саймон Уелфорд, генеральный директор группы Бритиш Американ Тобакко Украина.

По его словам, встреча "является хорошим признаком того, что диалог между правительством и отраслью приведет к успеху и стабильности экономической системы Украины".

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Напоминаем:

4 октября ВР приняла в целом законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

За день до голосования группой народных депутатов была внесена поправка № 8, которой регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции.

Суть поправки сводится к установлению торговой наценки (так называемой "маржи") на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены соответственно.

Руководители компаний-членов ассоциации "Укртютюн" заявляют, что следствием введения торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли может стать закрытие фабрик и потеря 50 тысяч рабочих мест в табачной индустрии.

Руководители компаний отмечают, что последствиями введения наценки станут повышение цены пачки сигарет на 14 грн с 1 января 2020 года и увеличение объемов нелегальной торговли табачными изделиями с 8,4% до 20%.

British American Tobacco остановила производство табачной продукции на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.



Экономическая правда