Крупнейший производитель сигарет в Украине в пятницу возобновит производство в Прилуках
Компания British American Tobacco намерена возобновить производство на своей фабрике в Прилуках.
Об этом ЭП сообщили в пресс-службе компании.
"Сегодня мы провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министрами. Я хочу поблагодарить всех участников совещания за конструктивный и позитивный диалог. Мы услышали слова поддержки и заверения о скором решении проблемы, которая нанесла ущерб нашей индустрии и экономике страны в целом.
Поэтому, несмотря на некоторую неопределенность с судьбой закона №1049, но полагаясь на гарантии президента, мы планируем постепенно восстановить производство в Прилуках, начиная уже с 8 ноября 2019 года", - заявил Саймон Уелфорд, генеральный директор группы Бритиш Американ Тобакко Украина.
По его словам, встреча "является хорошим признаком того, что диалог между правительством и отраслью приведет к успеху и стабильности экономической системы Украины".
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Напоминаем:
4 октября ВР приняла в целом законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".
За день до голосования группой народных депутатов была внесена поправка № 8, которой регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции.
Суть поправки сводится к установлению торговой наценки (так называемой "маржи") на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены соответственно.
Руководители компаний-членов ассоциации "Укртютюн" заявляют, что следствием введения торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли может стать закрытие фабрик и потеря 50 тысяч рабочих мест в табачной индустрии.
Руководители компаний отмечают, что последствиями введения наценки станут повышение цены пачки сигарет на 14 грн с 1 января 2020 года и увеличение объемов нелегальной торговли табачными изделиями с 8,4% до 20%.
British American Tobacco остановила производство табачной продукции на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.
Экономическая правда
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