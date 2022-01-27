Рада не поддержала новый механизм налогообложения табака с "вредными" правками

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Верховная Рада не одобрила изменения в Бюджетный кодекс, которым должен определяться новый механизм зачисления акцизов из табака в местные бюджеты.

Об этом известно с заседания Верховной Рады 27 января, законопроект №5719 поддержали только 213 нардепов за необходимые 226 голосов. Документ отправили на повторное второе чтение в 232 голоса.

Этот законопроект приводит нормы Бюджетного кодекса в соответствие с налоговыми нормами, заложенными в "ресурсном" №5600, который проголосовали в конце прошлого года.

Согласно ему уплата части акциза по розничным продажам табачных изделий переводится на крупных игроков.

Соответственно, законопроект предусматривает механизм автоматического зачисления акцизного налога по розничной продаже табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет в местные бюджеты пропорционально долям.

Главное юридическое управление высказало ряд замечаний к законопроекту. Прежде всего, Бюджетный комитет поддержал правки, не относящиеся к теме документа и не относящиеся к предмету регулирования Бюджетного кодекса.

Некоторые из таких правок депутаты отклонили в подтверждении. А именно:

Комитетская правка №108, которой хотели внести изменения в закон "О банках и банковской деятельности" в части наблюдательного совета госбанков;

Комитетская правка №109, которой хотели до конца 2024 года снизить авиаперевозчикам НДС на внутренние перевозки с 20% до 7%. Заметим, что такую идею раньше действительно анонсировало Министерство инфраструктуры.

Комитетская правка №15, которой хотели установить минимальный размер регионального развития на уровне 1,5% доходов госбюджета;

Правка №92 об источниках субвенции местным бюджетам на дороги.

Напоминаем:

Верховная Рада в первом чтении поддержала изменения в Бюджетный кодекс, которым определяется механизм зачисления акцизов из табака в местные бюджеты.

Рада приняла в целом налоговый закон №5600, из текста которого убрали правки в пользу бизнеса Рината Ахметова, в то время как в нем появились нормы по бизнесу Юрия Косюка.

Дана Гордийчук, ЭП