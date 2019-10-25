Табачные компании "собирают чемоданы": кому это выгодно и с чего все началось

Международные компании – производители сигарет – грозятся уйти из Украины и отказываются выкупать у государства заказанные акцизные марки. Причина – в скандальной поправке к законопроекту, которая перераспределяет доходы на табачном рынке. Как это произошло и кто выигрывает?(укр)

Чотири міжнародні компанії, які сплатили у 2018 до бюджету разом 47 мільярди гривень, заявили про те, що можуть згорнути свої виробництва і піти з України.

Йдеться про найбільші тютюнові компанії, які є одними з головних ньюзмейкерів в Україні останнім часом: British American Tobacco, Japan Tobacco International, Philip Morris і Imperial Tobacco.

Два тижні тому вони зібрались на прес-конференції повним складом і пригрозили, що підуть з України. Їхній колективний бойкот не залишився непоміченим в уряді, парламенті, офісі президента та українських містах, в яких працюють тютюнові фабрики.

Причина такої поведінки тютюнників – депутатська поправка, яка була в останню мить внесена у важливий урядовий законопроект, що мав 100%-ву підтримку в сесійній залі.

Законопроект – про введення єдиного рахунку для сплати податків, а от так звана "поправка Дубінського", про яку далі піде мова, з цим документом має мало спільного. Проте в рамках українських парламентських традицій на такі нюанси ніхто не зважає.

Коротко про її зміст: вона визначає для тютюнового ринку, які з компаній скільки повинні заробляти та перерозподіляє торгову маржу між його учасниками – тютюновими компаніями-виробниками, оптовими і роздрібними продавцями сигарет.

Напередодні прем’єр Олексій Гончарук зустрічався з тютюновими компаніями, щоб обговорити цю ситуацію.

Що саме обговорювали тютюнники за прем’єром, кому на ринку вигідний перерозподіл маржі за скандальною нормою, і чи насправді компанії готові відмовитись від своїх виробничих потужностей в Україні, з’ясовувала ЕП.

Як з'явилась "тютюнова" поправка

3 жовтня депутати "Слуги народу" Олександр Дубінський та Олександр Юрченко під час розгляду податковим комітетом до другого читання законопроекту №1049 внесли в нього поправку.

Згідно з нею, тютюнові компанії-виробники зобов'язані будуть продавати сигарети оптовим компаніям за ціною, що не перевищує 80% від максимальної роздрібної ціни (МРЦ). Натомість, для оптових і розрібних продавців націнка на сигарети – так звана "маржа" – становитиме 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни

Тобто, фактично запроваджується штучне регулювання доходів учасників тютюного ринку, чого раніше взагалі не було.

Важливо знати. Йдеться про розподіл доходів від продажу тютюну між трьома групами: перша – виробники сигарет, друга – оптові продавці, третя – дрібні торговці, які продають в роздробі. Друга група фактично представлена одним гравцем – скандально відомою компанією "Тедіс Україна", частка якої на оптовому ринку торгівлі сигаретами, за різними оцінками становить близько 75%. Насправді, структура цього ринку трохи складніша і учасників там більше – про це далі.

І ця норма, крім того, опиняється в законі, що стосується запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів підприємцями.

Хоча ця поправка – щодо фіксованої маржі для продавців сигарет – взагалі не стосується суті законопроекту і є фактично змінами в інший закон – "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального".

ЕП ознайомилась із стенограмою доленосного засідання податкового комітету, на якому відбулось внесення поправки в законопроект.

З тексту виходить, що спочатку депутати справді обговорювали єдиний рахунок для підприємців. Проте пізніше слово взяв Олександр Дубінський і зазначив, що хоче обмежити "маржу монополіста компанії "Тедіс" та збільшити доходи роздрібних мереж від продажу тютюнових виробів.

"Ця правка дозволить звузити маржу компанії "Тедіс", яка зараз є монополістом, до 7%, і передати 13% маржі на торгівлі тютюновими виробами у роздрібні мережі", – заявив депутат.

Розрахунки щодо розміру маржі, судячи із тексту стенограми, наведені не були.

Голова комітету Данило Гетьманцев завершив голосування щодо законопроекту на комітеті дивним формулюванням щодо "тимчасової дії цієї поправки". Проте у підсумку в ухваленому Верховною Радою документі про тимчасовість норми не було ні слова.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна". Свою експансію на українському ринку вона почала після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах. Тоді протягом декількох місяців структури російського мільярдера Ігоря Кесаєва придбали підприємства ТОВ "Поділля-тютюн" і ТОВ "Вест-Тобакко-Груп", які спеціалізувалися на оптовому та роздрібному продажі тютюнових виробів. За три роки компанія змогла придбати конкурентів. З понад 60 дистриб’юторів тютюнових виробів в Україні до 2012 року фактично лишився тільки один. Наразі невідомо, чи є серед фактичних власників компанії росіяни. Одним за акціонерів компанії є український бізнесмен Борис Кауфман, який публічно це визнавав.

Хто найбільше виграє від правки

На цій правці зав’язані різні бізнес інтереси.

По-перше, поправку Олександра Дубінського підтримав заступник голови комітету Андрій Холодов.

За його словами, ця правка важлива в контексті демонополізації торгівлі сигаретами з боку компанії "Тедіс", оскільки остання щодня регулює торгову маржу для 50 тисяч роздрібних точок в Україні.

Самого Андрія Холодова ЗМІ часто пов’язують з однією з найбільших роздрібних мереж з реалізації тютюнових виробів "Т-Кіоск", хоч він це заперечує.

Тобто, як наголошували автори поправки, роздрібні продавці сигарет будуть "в плюсі", адже їх маржа виросте до 13%. Нижче перелік основних гравців на цьому ринку. Нагадаємо, що їх загальна кількість оцінюється в 50 тисяч.

Найбільші роздрібні продавці

Канал продажів Назва компанії Кількість торгових точок Кіоски Аттіка 464 Т-Кіоск 327 ЄМК 323 Бугаєвський 254 Кисет 232 Супермаркети АТБ 1015 Сільпо 299 Фора 256 Заправки OKKO 407 WOG 390

За інформацією учасників ринку, у світі маржа постачальників і роздрібних продавців сигарет становить 3-4% для оптових та 3-6% – для роздрібних продавців.

Джерела ЕП в Антимонопольному комітеті кажуть, що за останні роки розподіл прибутків між оптовою та роздрібною ланками змінився.

За даними співрозмовника в АМКУ, у 2010-2011 роках маржа на оптовому рівні становила 1,5-2,5%, на роздрібному – 7-8% в залежності від компанії та бренду. Наразі картинка змінилась дзеркально: маржа оптового продавця "Тедісу" – 6-7%, а на роздрібному сегменті – 1,5-2,5%

"Окремий тіньовий світ – це маркетингові договори. Оскільки реклама заборонена, тютюнові компанії укладали зі своїми точками продажів маркетингові договори і, умовно, за правильну викладку, правильне цінове позиціонування маржа на великому роздрібному сегменті була вищою", – пояснює співрозмовник ЕП в Антимонопольному комітеті.

ЕП попросила компанію "Тедіс" пояснити, як законопроект вплине на її роботу, але отримала відмову.

По-друге, не постраждає від законодавчої ініціативи і Винниківська тютюнова фабрика на Львівщині, що належить Григорію Козловському. Фабрика виробляє сигарили, а правка Олександра Дубінського стосується лише сигарет.

Крім того, Вінниківська тютюнова фабрика реалізує тютюнові вироби через власний торговий дім "Львівська тютюнова фабрика".

По-третє, "правка Дубінського" стала проблемою лише для міжнародних виробників сигарет. За їхніми розрахунками, оптовики та роздрібні мережі зможуть отримати додатково 300 млн доларів і їхні прибутки зростуть мінімум удвічі.

Якщо взяти середню вартість пачки сигарет – 36 грн – то 73% від ціни йтиме на сплату податків, 7% – оптовому продавцю, 13% – роздрібному і 7% лишатиметься на покриття витрат, пов’язаних з виробництвом та на прибуток компанії-виробника, пояснює співрозмовник в одній з компаній-виробників.

Резюме: Фактично депутати визначили самостійно: які з компаній і скільки мають заробляти, перерозподіливши торгову маржу. Це не характерно для країн з ринковою економікою і суперечить зобов’язаннями України в рамках ГАТТ/СОТ.

"Я не розумію, як загалом можна було прийняти закон, який за всіма своїми нормами суперечить вільному ринку та правилам СОТ. Це якийсь 1917 рік і більшовизм, а не відкрита економіка", — каже генеральний директор групи "Україна ВАТ" Саймон Уелфорд.

Що далі

Закон вступить в силу, як тільки його підпише президент і він буде опублікований.

Якщо це станеться, ціни на сигарети, за прогнозами виробників, підвищаться в листопаді на 7 грн за пачку, з урахуванням підвищення акцизів з 1 січня 2020 року – на 14 грн з нового року.

У свою чергу, зазначають вони, нелегальний ринок тютюнових виробів може вирости з 8,4% до 20%. Рівень втрат українського бюджету, за оцінками асоціації "Укрютюн", від недоотриманих податків з нелегальної торгівлі вже сьогодні становить близько 5 млрд грн на рік.

Виробники очікують скорочення виробництва сигарет на 25%, що за попередніми розрахунками, призведе до зменшення податкових надходжень в бюджет на 7,7 млрд грн.

Виробництво сигарет в Україні в 2014-2018, мільярди штук

Рік 2014 2015 2016 2017 2018 Кількість 86 92,9 98,2 92,1 84,1

Утім, це не все. Як уже зазначалось, компанії можуть піти з України.

Напередодні British American Tobacco зупинила виробництво тютюнової продукції на заводі "В.А.Т.-Прилуки" в Чернігівській області. За словами гендиректора "В.А.Т.-Прилуки" Артема Скрипки, прийняті Верховною Радою поправки до законопроекту роблять виробництво сигарет нерентабельним.

Обмеження маржі стало каталізатором для згортання бізнесу в Україні. У вересні цього року в British American Tobacco уже заявляли про наміри переформатувати структуру управління бізнесом у Східній Європі і перемістити центр прийняття рішень по регіону з України в Румунію.

Причина – непрогнозованість української регуляторної та фіскальної політики.

Окреме питання в цій історії – фіскальний ефект. За офіційними даними, у 2018 році тютюнові компанії сплатили до держбюджету 47 млрд грн податків.

Насправді, бюджет не втратить ці надходження, адже сигарети в Україні не зникнуть, їх будуть імпортувати, тож акцизи, мита та ПДВ з імпорту надходитимуть до бюджету. Але чи компенсують ці доходи втрати від ПДФО, єдиного внеску, воєнного збору, ще належить порахувати.

Не все так просто

За словами одного із співрозмовників ЕП в Антимонопольному комітеті, "правку Дубінського" буде важко втілити в життя з юридичної точки зору.

В АМКУ підготували відповідні висновки, із змістом яких ознайомилась ЕП. Вони полягають в наступному: правка сформульована юридично некоректно і передбачає лише один рівень оптовика, який повинен продавати з фіксованою маржою. Разом з тим ліцензію на оптову торгівлю отримує і афілійований дистриб’ютор виробника, і "Тедіс", і роздрібна мережа.

Важливо знати. Насправді, сьогодні ринок сигарет функціонує наступним чином. Виробник → дистрибутор виробника → дистрибутор (Тедіс) → оптовий або роздрібний продавець.

Саме через цей ланцюжок, на думку співрозмовника з АМКУ, застосування правки є неможливим.

"Що робити якщо один оптовик продав іншому оптовику? Виходить, що або один оптовик не має права продавати іншому, або немає права продавати з маржою, тому що дозволена маржа вже вичерпалась при першому продажі", – каже співрозмовник ЕП.

"Якщо скоротити ланцюжок, до одного оптовика, то ми "знищуємо" "Тедіс", або ще більше викривлюємо конкуренцію тим, що не дозволяємо продавати торговим мережам-оптовикам. Приклад такої мережі – "Метро", – наголошує він.

Що робитиме влада

Тютюнові компанії почали стукати у всі двері і писати звернення у Верховну Раду, Кабмін, АМКУ, бізнес-асоціації. Реакція не забарилась.

23 жовтня представники тютюнових компаній зустрілись з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком, який, за інформацією ЕП, виступив проти цієї поправки.

Після зустрічі з прем’єром генеральний директор групи Бритіш Американ Тобакко Україна Саймон Уелфорд заявив ЕП:

"За підтримки Кабінету міністрів та відразу після скасування правки до закону №1049 про регулювання цін ми зможемо оперативно відновити виробництво у Прилуках, повернути сотні працівників й підрядників до роботи, забезпечити податкові відрахування до бюджету".

Співрозмовник ЕП в уряді каже, що депутати скористались позитивним ставленням до законопроекту і в останній момент "зашили" в нього цю правку. Тепер є два варіанти, як можна все повернути все назад.

Перший – вето президента. Напередодні Європейська Бізнес Асоціація звернулась до президента з проханням не підписувати закон №1049 в існуючій редакції, наголошуючи, що він матиме значний негативний вплив на бізнес, економіку України та її інвестиційну привабливість.

Другий варіант – скасування рішення про ухвалення закону в цілому і повторний його розгляд вже без цієї правки. Депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко вже зареєстрував проект постанови, який повинен відправити законопроект на доопрацювання.

"З того часу, як Рада проголосувала за законопроект, ми неодноразово зустрічалися з бізнесом, почули їхні сумніви і занепокоєння. Можу сказати від себе, що вони не безпідставні", – заявив у коментарі ЕП голова комітету Данило Гетьманцев.

Він додав, що сьогодні дискусія ще триває і на фракцію питання ще не виносилось. "Переконаний в тому, що нам вдасться прийняти правильне рішення і не допустити помилок", – запевнив він ЕП.

Співрозмовники ЕП у профільному комітеті Верховної Ради кажуть, що депутати схиляються до того, щоб не вплутувати в цю історію президента і відправити законопроект на третє читання. Рішення може бути прийняте наступного тижня.