"Ковидная тысяча" вакцинированным: банки открыли уже 300 тысяч карточек

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Первые банки 9 декабря начали выпускать виртуальные карты для проекта "еПоддержка" - сейчас всего 302 310 открытых карт.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, в настоящее время всего 302 310 открытых карт.

Из них:

Монобанк – 255 039

Абанк - 25 611

Альфа-банк – 21 660.

"Другие банки проходят процесс подключения. Детали о проекте и статусе подключенных банков по ссылке", - добавил министр.

Также он пригласил всех пользователей на открытое бета-тестирование услуги. Старт тестирования – с 13 декабря.

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Напомним:

6 украинских банков уже участвуют в программе выплат по 1 тыс грн вакцинированным украинцам "єПідтримка" - Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, к программе будут присоединяться и другие банки.

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный украинец получит от государства тысячу гривен через приложение "Дия".

На эту инициативу президента из государственного бюджета выделили 11 миллиардов гривен – 8 миллиардов из бюджета 2021 года и 3 из бюджета 2022 года.

Экономическая правда