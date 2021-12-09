"Ковидная тысяча" вакцинированным: в программе пока участвуют 6 банков

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6 украинских банков уже участвуют в программе выплат по 1 тыс грн вакцинированным украинцам "єПідтримка" - Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, к программе будут присоединяться и другие банки.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

"Программа будет реализовываться в несколько этапов. С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении Действие. Это самый быстрый и простой способ.

На втором этапе (3 квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают", – добавили в ведомстве.

Участие в программе принимают 6 банков: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк.

ПриватБанк, Альфа Банк и monobank уже добавили в свои приложения возможность открытия карты "єПідтримка".

"Постепенно будут присоеденться и другие банки. Использовать уже имеющийся счет в банке невозможно", - пояснили в ведомстве.

Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн. Банки будут распознавать категорию при оплате, поэтому потратить деньги на другие цели, перевести их на карту, снять наличными - будет невозможно.

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Напомним:

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный украинец получит от государства тысячу гривен через приложение "Дия".

На эту инициативу президента из государственного бюджета выделили 11 миллиардов гривен – 8 миллиардов из бюджета 2021 года и 3 из бюджета 2022 года.

Экономическая правда