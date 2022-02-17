"ГарПок" продал компаниям Ахметова и Коломойского электроэнергии на 400 миллионов с дисконтом
ГП "Гарантированный покупатель" 14 февраля продал на бирже 205 тысяч МВт-ч электроэнергии на 444 млн грн (без НДС) - на 21% дешевле рыночных показателей.
Об этом говорится на сайте "Українськой энергетической биржи".
Электроэнергию реализовали по двусторонним договорам по 2 170 грн за МВт-х, период поставки – с 17 по 28 февраля.
Как пишут "Наші гроші" со ссылкой на источники, по ходу аукциона лоты продаж были укрупнены, что отсекло мелких трейдеров.
По данным биржи, месячные индексы рынка двусторонних договоров в феврале составляют 2636 грн за МВт-ч.
Таким образом, "Гарантированный покупатель" продал электроэнергию дешевле на 466 грн за МВт-час или на 21% от рыночных показателей.
А потери от сделки можно оценить в 95 млн. гривен.
Электроэнергию выкупили группы Рината Ахметова и Игоря Коломойского.
Экономическая правда
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