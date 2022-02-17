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"ГарПок" продал компаниям Ахметова и Коломойского электроэнергии на 400 миллионов с дисконтом

Четверг, 17 февраля 2022, 15:55 - Алексей Павлыш
 
коллаж: 24 канал

ГП "Гарантированный покупатель" 14 февраля продал на бирже 205 тысяч МВт-ч электроэнергии на 444 млн грн (без НДС) - на 21% дешевле рыночных показателей.

Об этом говорится на сайте "Українськой энергетической биржи".

Электроэнергию реализовали по двусторонним договорам по 2 170 грн за МВт-х, период поставки – с 17 по 28 февраля.

Как пишут "Наші гроші" со ссылкой на источники, по ходу аукциона лоты продаж были укрупнены, что отсекло мелких трейдеров.

По данным биржи, месячные индексы рынка двусторонних договоров в феврале составляют 2636 грн за МВт-ч.

Таким образом, "Гарантированный покупатель" продал электроэнергию дешевле на 466 грн за МВт-час или на 21% от рыночных показателей.

А потери от сделки можно оценить в 95 млн. гривен.

Электроэнергию выкупили группы Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

Экономическая правда

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Ахметов авиация электроэнергия

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