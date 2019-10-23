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Кабмин сменил главу "Укрспирта"

Среда, 23 октября 2019, 19:59

Исполняющим обязанности директора госпредприятия "Укрспирт" назначен Сергей Блескун вместо Юрия Лучечко.

Об этом сообщил в Facebook глава Минэкономики Тимофей Милованов.

"Укрспирт. Действующий исполняющий обязанности прекратил полномочия. Сергей Блескун назначен исполняющим обязанности. Будет открыт конкурс", - написал он.

Юрий Лучечко возглавлял "Укрспирт" в статусе и.о. директора с сентября 2017 года.

Напомним:

Минэкномики в рамках реформирования спиртовой отрасли предлагает установить камеры наблюдения на всех работающих спиртзаводах и gps-трекеры на транспортных средствах.

Президент Владимир Зеленский подает в Верховную Раду законопроект, призванный либерализировать деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта.

Экономическая правда

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Укрспирт Кабмин

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