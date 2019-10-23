Зеленский хочет отменить государственную монополию на производство спирта

Президент Владимир Зеленский подает в Верховную Раду законопроект, призванный либерализировать деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Документом предлагается с 1 января 2020 года отменить государственную монополию на производство спирта.

Предусматривается предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности реализовывать осуществление деятельности по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.

Оптовая торговля на территории Украины пищевым спиртом осуществляется при наличии лицензии.

"В течение последних 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза. В то же время доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году", - передает пресс-служба.

"Этот проект закона призван отменить государственную монополию на производство спирта и способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции", - говорится в сообщении.

Оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей могут осуществлять учреждения здравоохранения и организации зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности при наличии лицензии.

Порядок ведения реестра указанных учреждений устанавливает Кабинет министров.

Проект закона вводит также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Согласно документу, экспорт этилового спирта, этилового ректификованного виноградного спирта, этилового ректификованного плодового спирта осуществляют субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство.

С целью защиты отечественного товаропроизводителя законопроектом предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров государственные предприятия.

"Ожидается, что принятие документа обеспечит становление в Украине цивилизованного конкурентного рынка спирта и ликероводочных изделий", - подчеркнули в Офисе президента.

Экономическая правда