Нефть падает третий день подряд на фоне надежд о прекращении огня на Ближнем Востоке

Цены на нефть падают третий день подряд на фоне надежд на заключение соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке и увеличения запасов и добычи нефти в США, крупнейшем потребителе нефти в мире.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 70 центов, или на 0,8%, до 85,63 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate за июнь снизились на 75 центов, или на 0,9%, до 81,18 доллара за баррель.

Ожидания того, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом может быть заключено, после того, как Египет вновь попытался возобновить переговоры между ними, подтолкнули цены на нефть к снижению.

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"Возможность заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС уменьшила беспокойство относительно эскалации конфликта и любых возможных перебоев в поставках", - отмечают аналитики ANZ в своей записке.

Однако во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжить давно обещанный штурм города Рафах на юге Газы, независимо от того, каким будет ответ ХАМАС на последние предложения о прекращении боевых действий и возвращении израильских заложников.

Также на цены давили увеличение запасов сырой нефти в США и рост предложения нефти.

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Добыча нефти в США выросла до 13,15 млн баррелей в сутки в феврале с 12,58 млн б/с в январе, что является самым большим месячным приростом за последние 3 с половиной года.

Экономическая правда.