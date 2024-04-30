Новости 30 апреля: дополнительные 15 миллиардов на закупку дронов, в ТЦК отреагировали на мобилизацию водителей фур

О деньгах на дроны. Кабинет министров выделил дополнительные 15,5 миллиарда гривен на закупку дронов для Сил безопасности и обороны.

О ТЦК и водителях фур. Отправка водителей грузовиков в ТЦК и СП связана с тем, что при осмотре документов не всегда есть возможность на месте проверить все военно-учетные данные, заявили в Закарпатском ТЦК.

О деньгах на восстановление инфраструктуры. Кабинет министров 30 апреля принял решение направить 3,7 млрд грн Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры.

О Микитасе. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для экс-нардепа и застройщика Максима Микитася, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии и Минобороны на миллионы гривен, с домашнего ареста на залог в размере 908 тысяч гривен.

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О выплатах военным. Военнослужащий, который воюет непосредственно на линии соприкосновения, будет получать 20 100 гривен основного денежного обеспечения, плюс 100 тысяч за участие в боевых действиях и 70 тысяч за каждые 30 дней на линии боевого соприкосновения.

Эксклюзив ЭП

Где боеприпасы? Почему Россия производит гораздо больше снарядов, чем союзники Украины

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Сколько Украине нужно снарядов, каковы производственные мощности стран ЕС и США, почему не хватает пороха и что сейчас с украинским производством.(укр)