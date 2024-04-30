Правительство выделило 550 миллионов гривен на обновление мастерских в профтехах

Кабинет министров распределил 549 млн грн между регионами на обновление 88 мастерских, которые помогут желающим получить профессии для восстановления Украины.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"За эти деньги в профтехах создадут 88 современных мастерских, где будут учиться специалисты для восстановления страны. Что важно, там также смогут бесплатно учиться ветераны и переселенцы, овладеть новой профессией и быстро найти работу.

Сварщики, станочники, слесари и другие рабочие профессии очень важны для нас и во время войны. Поэтому правительство сегодня перераспределило дополнительно 49 млн грн, чтобы к проекту добавились еще 16 мастерских. То есть в целом государство обновит 88 мастерских в профтехах, а другие, в рамках проекта #100 мастерских, помогут обновить международные партнеры", - написал министр.

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По его словам, в рамках этого проекта также создадут две мастерские для операторов гражданских дронов, в частности наземных и плавающих. Профессию оператора дронов лицензируют уже в этом году, добавил Федоров.

"Обновление профтехов сегодня в приоритете у государства и партнеров, поэтому в этом году заведения получают еще больше новой техники и современного оборудования. Например, станки, наборы инструментов, комбайны, тракторы и многое другое. МОН уже работает над новым законопроектом о профессиональном образовании", - отметил министр.

В Минобразования добавили, что в таких мастерских будет возможность учиться по краткосрочным программам - за 3-6 месяцев человек сможет овладеть профессией с нуля.

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"Обновление оборудования и инфраструктуры прямо влияет не только на имидж профтехов и качество образования в учреждениях, но и на количество услуг, которые заведения могут предоставлять. Например, в новых мастерских можно будет за 2-3 месяца повысить квалификацию, овладеть новой профессией или даже приобрести отдельный навык, то есть пройти короткий курс.

Например, если это профессия сварщика, то можно овладеть не всей профессией сразу, а отдельным навыком, например контактной сварки", - заявил заместитель министра образования и науки по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний.

Экономическая правда