Все разделы
Укр / Рус

Минэкономики предлагает установить камеры наблюдения на спиртзаводах

Среда, 23 октября 2019, 19:40

Минэкномики в рамках реформирования спиртовой отрасли предлагает установить камеры наблюдения на всех работающих спиртзаводах и gps-трекеры на транспортных средствах.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Мы должны четко понимать, как мы видим спиртовую отрасль в будущем, и какие шаги нужно сделать для реформирования и детенизации спиртовой отрасли.

Чтобы найти оптимальный механизм реформирования отрасли, а также демонополизации "Укрспирта", необходимо услышать мнения всех заинтересованных сторон - ответственных ведомств и профильных ассоциаций", - заявил министр экономики Тимофей Милованов.

Среди предложенных Минэкономики шагов по реформированию спиртовой отрасли - установление спиртовых счетчиков на производствах, проведение аудита всех неработающих заводов независимой комиссией, координация правоохранительных органов в расследовании работы подпольных цехов по производству спирта.

Кроме того, деятельность ГП "Укрспирт" по производству и реализации продукции должна согласовываться и контролироваться Минэкономики.

Среди дальнейших шагов - установление камер наблюдения на всех работающих спиртзаводах, усиление контроля за отгрузкой спиртовой продукции и создание открытого реестра перевозчиков спирта.

Также речь идет о установлении gps-трекеров на транспортных средствах.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подает в Верховную Раду законопроект, призванный либерализировать деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

спирт Минэкономики

powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский хочет отменить государственную монополию на производство спирта 23 октября 2019, 10:30
Кабмин отменил лицензирование экспорта и импорта спирта, алкоголя и сигарет 24 июля 2019, 13:40
"Укрспирт" обещает возобновить отгрузки спирта при одном условии 11 июля 2019, 10:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!