Минэкономики предлагает установить камеры наблюдения на спиртзаводах

Минэкномики в рамках реформирования спиртовой отрасли предлагает установить камеры наблюдения на всех работающих спиртзаводах и gps-трекеры на транспортных средствах.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Мы должны четко понимать, как мы видим спиртовую отрасль в будущем, и какие шаги нужно сделать для реформирования и детенизации спиртовой отрасли.

Чтобы найти оптимальный механизм реформирования отрасли, а также демонополизации "Укрспирта", необходимо услышать мнения всех заинтересованных сторон - ответственных ведомств и профильных ассоциаций", - заявил министр экономики Тимофей Милованов.

Среди предложенных Минэкономики шагов по реформированию спиртовой отрасли - установление спиртовых счетчиков на производствах, проведение аудита всех неработающих заводов независимой комиссией, координация правоохранительных органов в расследовании работы подпольных цехов по производству спирта.

Кроме того, деятельность ГП "Укрспирт" по производству и реализации продукции должна согласовываться и контролироваться Минэкономики.

Среди дальнейших шагов - установление камер наблюдения на всех работающих спиртзаводах, усиление контроля за отгрузкой спиртовой продукции и создание открытого реестра перевозчиков спирта.

Также речь идет о установлении gps-трекеров на транспортных средствах.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подает в Верховную Раду законопроект, призванный либерализировать деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта.

Экономическая правда